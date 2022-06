Muy pronto podremos disfrutar de la segunda entrega del documental de Rocío Carrasco, 'En el nombre de Rocío' y lo cierto es que son muchas las especulaciones que ha habido a lo largo de todo este tiempo sobre los temas que tratará la heredera universal de Rocío Jurado. Una segunda parte de la que ya se ha emitido la entrevista previa a los capítulos completa y, como no podía ser de otra manera, nos ha dejado boquiabiertos.

Una Rocío Carrasco muy segura y con fuerza comenzaba asegurando que durante la apertura de todos los contenedores de las pertenencias de su madre ha encontrado documentos y manuscritos que afectan a personas (sin querer dar nombres) que avalan su versión de los hechos. Eso sí, en cuando a los manuscritos ha dejado claro que no los va a hacer públicos porque ya no considera que haga falta: "Los enseñé donde tenía que hacerlo, en los tribunales".

En cuanto a su familia y la relación con estos, Rocío ha asegurado que todos ellos: "Ellos han aprovechado mi estado, de mi dolor, de mi silencio... se han creído que ese silencio iba a ser perpetuo y han hecho lo que no tenían que hacer" y confiesa que, de haber estado en plenas condiciones, nada de eso hubiese ocurrido: "Ellos no podían hacer lo que han hecho si yo hubiese estado bien, porque no se lo hubiese permitido"

Rocío tiene claro una cosa, esta segunda parte: "Habrá quien lo entienda, quien no y quien lo entienda pero no le interese entenderlo", pero lo que sí que ha asegurado es que: "La relación con mi familia la he decidido yo, yo soy la que ha decidido apartarse porque no los quiero al lado y es una decisión que está tomada, ejecutada y creo que perpetuada en el tiempo".

De esta manera, ya tenemos ahí una de las razones de peso por las que no tiene relación con sus familiares: "A mi de ellos no me sorprende nada, es una puñalada porque es gente de tu sangre porque hasta ese momento era parte de ti, gente que aman y veneran a mi madre y al final te das cuenta de que es todo mentira".

Ganas de ver de nuevo a Rocío Carrasco en pantalla para que explique qué es lo que ha pasado todo este tiempo y cuáles son las cosas que han pasado en su familia y que nadie sabe. Eso sí, la hija de Rocío Jurado ha confirmado que tras la emisión del primer documental: "Me he quitado esa losa que tenía en el pecho que no me dejaba respirar".