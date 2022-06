Tensión, bronca y faltas de respeto en Supervivientes. El tiempo en la isla y las durar condiciones están llevando a los participantes al límite y sacando lo peor de ellos.

Uno de los momentos más difíciles del programa ha sido la fuerte bronca que han tenido Anuar Beno y Juan Muñoz en la isla, donde se han dicho de todo. Anuar Beno critica la actitud de Juan al bañarse tranquilamente en el mar: "Parece que estás de vacaciones". A lo que Juan Muñoz ha respondido: "Tengo derecho a ducharme, no necesito a nadie que me diga lo que tengo que hacer".

Anuar, después de un mal gesto de Juan hacia él, lo ha llamado "sinvergüenza" y "fracasado". A lo que Juan no ha querido responder. "Oye vas a asacar el dedo a quién yo te diga, sinvergüenza", le decía Anuar a Juan Muñoz. "Pero qué cojones haces", repetía más enfadado. "Perdona si te ha molestado", le he ha dicho entonces Muñoz. "Venga anda, vete a dar otro paseo fracasado. No te falto al respeto porqué eres una persona mayor", comentaba. "Me acabas de llamar fracasado, si eso no es una falta de respeto", comentaba entonces el cómico mientras se alejaba, al tiempo que Anunar le decía que "cogiera un taca taca para dar el paseo"

Ahora, Anuar ha vuelto a tacar a otra compañera. El turno por el fuego les ha llevado a una fuerte discusión y es que Kiko Matamoros y Anuar no entienden que hagan turnos de tres personas y de tan solo una hora. "Un turno de tres personas es un chiste de mal gusto", dice el colaborador a sus compañeras y Anabel le responde: "Si te ha molestado y es absurdo es lo que ha pasado esta noche, las cosas se hablan y punto". El turno por el fuego les ha llevado a una fuerte discusión y es que Kiko Matamoros y Anuar no entienden que hagan turnos de tres personas y de tan solo una hora. "Un turno de tres personas es un chiste de mal gusto", dice el colaborador a sus compañeras y Anabel le responde: "Si te ha molestado y es absurdo es lo que ha pasado esta noche, las cosas se hablan y punto". "¿Sabes que edad tengo yo? 46 años, cuando tengas 46 años a ver si te subes por una montaña", le recrimina ella cuando él se refiere a ella como "señora", algo que le hace enfadar, pero todo salta cuando de la boca del concursante sale la palabra "vieja". Algo que no le gusta nada a Ana e incluso hace saltar a Kiko Matamoros: "Cuidado, eh". Tras esto, este le apunta a su amigo que "hay cosas que no" y le aconseja que pida perdón, pero él sigue en sus trece: "Si me gritan y salto también me quejo, vale pues ya está".

En El programa de Ana Rosa han hablado sobre lo que ocurrió en la isla y tanto Joaquín Prat, como Alessandro Lequio han sido muy contundentes a la hora de calificar la actitud de Anuar. Su hermano aseguraba en Viva la vida que Anuar se estaba comportando como un "maleducado". Joaquín Prat interviene y recalca las palabras de Ana: "Le cala muy bien Ana, niñato". Marisa Martín Blázquez comenta: "Esto no se puede consentir". Lequio se une a la opinión de sus compañeros: "Este tipo es un grosero, un maleducado y encima se cree algo".

Mientras Prat, por su parte, continúa "¿Con 46 años la llama vieja?". Y le sigue Marisa en tono de broma: "Pues entonces qué seremos las demás". El presentador sigue la línea de la colaboradora: "Tranquilo que eso se cura con la edad, querido".