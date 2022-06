Al margen de la guerra mediática que mantiene con Jorge Javier Vázquez desde que comenzó su historia de amor con Antonio David Flores y que en las últimas horas se ha recrudecido después de que el presentador la tachase de "trilera", "tonta" y "cenutria" - entre otras lindezas - y amenazase con abandonar Mediaset si no despiden a Marta Riesco, la reportera de 'El programa de Ana Rosa' sigue acaparando titulares por la supuesta llamada de Rocío Carrasco.

Y es que mientras la hija de Rocío Jurado y el director de la revista 'Lecturas', Luis Pliego - que fue quien llamó a la periodista - niegan que se produjese conversación alguna con la madre de Rocío Flores, Marta mantiene que habló con la ex de Antonio David y que ésta, intentando tenderle una trampa aprovechando que estaba enfadada con su novio, le propuso tomar un café para hacerle una 'oferta laboral' que podría interesarle: "Yo lo sigo manteniendo".

"La información la he sacado yo, no la han sacado ellos, y de momento se está confirmando todo" afirma la reportera, asegurando que lo único que varía de la versión que ha dado ella "es que dicen que si Rocío Carrasco estaba en altavoz o no". "Yo digo que sí y por eso yo me entero que está comiendo con él" zanja, insistiendo en que "absolutamente" piensa que la llamada formaba parte de un plan para intentar dejar quedar mal a su novio.

Ahora, Rocío Carrasco, ha decidido tomar cartas en el asunto, concretamente en Sálvame. Gema López ha tomado la palabra en plato: "El programa se ha puesto en contacto con Rocío Carrasco, se ha puesto en contacto con Luis Pliego, y yo os quiero contar cronológicamente qué es lo que sucedió aquel jueves 21 de abril".

"Marta Riesco está trabajando y decide mandarle un mensaje a Luis Pliego", comenzaba insistiendo en que fue Marta quien comenzó la comunicación. "El motivo es un texto que publica 'Lecturas' que a ella no le gusta. Luis Pliego ese día tiene una reunión con Fidel Albiac y Rocío Carrasco".

Una reunión cuya temática nada tiene que ver con Marta Riesco y que se celebró en casa de Rocío. "Cuando están reunidos, Luis Pliego recibe este primer mensaje de Marta". Más tarde deciden irse a comer: "Durante la comida, uno de los temas que sale es el concierto de Rocío Jurado. En mitad de la conversación es Luis Pliego quien, en tono jocoso, le pregunta a Rocío si contrataría a Marta Riesco para el musical".

"A los artistas se les contrata, no se les veta", fue la respuesta de Rocío. Anabel Dueñas, que se había incorporado en los postres, hizo una broma al respecto: "Ya que yo voy a cantar 'Tengo miedo', después podría salir Marta Riesco contestando 'No tengas miedo".

Fue en ese momento cuando, según cuenta Gema López, Luis Pliego abandonaría la mesa y llamaría a Marta: "Imagino que le contaría de manera anecdótica lo que había ocurrido". Tras esa breve conversación, Luis mandaría los mensajes que Marta Riesco ha sacado a la luz.

La hoja de Rocío Jurado se sentará en el plató para aclarar todo lo sucedido.