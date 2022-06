De nuevo en Madrid tras una semana en El Rocío desconectada de las críticas que ha desatado su exclusiva arremetiendo contra Gloria Camila, Ana María Aldón ha reaparecido sin demasiadas ganas de hablar.

Consciente de que todas las miradas están puestas en ella después de acusar a la hija de José Ortega Cano de meterse en su matrimonio y de asegurar alto y claro en la revista Lecturas que ella nunca permitiría que su hija hablase mal de su marido, la gaditana prefiere mantener un perfil bajo y no pronunciarse sobre la respuesta de Gloria, que ha asegurado que no volverá a hablar de ella.

Muy seria, Ana María evita confirmar o desmentir los rumores de crisis en su matrimonio, que muchos creen que está en la cuerda floja tras sus últimas declaraciones. Mientras algunos apuntan a que la colaboradora de 'Viva la vida' quiere separarse y por eso ha criticado públicamente a uno de los grandes pilares de Ortega Cano, su hija, otros apuestan porque el torero el que se estaría planteando su relación después de ver los ataques de su mujer a Gloria Camila.

Especulaciones ante las que Ana María guarda silencio, dejando en el aire cómo está su matrimonio o si ha hablado con su marido tras su regreso a Madrid. "No tengo nada que comentar, muchas gracias" ha confesado, guardándose para su visita al plató de 'Viva la vida' la última hora sobre su relación con Ortega Cano.

No obstante, la mujer de Ortega Cano protagonizó una polémica conexión con el programa en el que colabora en Telecinco. Poco le ha durado la paz a Ana María Aldón. Gloria Camila Ortega se ha mostrado muy tajante contra ella después de leer su última entrevista en una revista. Nada más comenzar con su intervención en directo con Emma García, la colaboradora de 'Viva la vida' ha aquerido aclarar que José Ortega Cano no se encuentra junto a ella en El Rocío porque se ha marcado por motivos laborales. Después, ha hecho frente, una a una, a todas las polémicas en las que se ve envuelta.

¿Qué opina Ortega Cano de la entrevista? Ana María responde: "Estaba conmigo en el Rocío, no sé si la habrá visto. Él estaba conforme con que concediera la entrevista que me ofrecieron después de la 'Sálvame Fashion Week", responde yéndose por las ramas, pero Emma le pregunta directamente si el torero es conocedor de los titulares que han salido de ella. "Si le molestan algunas cosas o le ofenden, lo hablaremos y le pediré disculpas", responde ella. Es en este momento en el que los colabores se enfadan, pues no se creen ni que Ortega Cano no sepa todo lo que se ha generado ni que no lo hayan hablado: "Nos estás tomando el pelo", considera José Antonio Avilés.

El colaborador opina que Ana María "se ha cargado su matrimonio" con esta entrevista. "¿Eres consciente de que has tirado cañonazos a Gloria Camila y eso, Ortega Cano no te lo va a perdonar?", le pregunta, pero Ana María se va por las ramas para no contestar. Dice no escuchar bien cuando le plantean algunas preguntas y enfada a Raquel Bollo: "Llevo yo muchos Rocíos a mis espaldas y el pinganillo se escucha bien". "Nos da la sensación de que escuchas las preguntas pero las respuestas se desvanecen", opina Emma.

Ana María Aldón ha acudido en persona al plató de Viva la vida para dar la cara ante las acusaciones que ha recibido y contar su versión. "Ella se mantiene al margen de mi relación con su padre, yo nunca he hablado mal de ella al igual que ella nunca ha hablado mal de mí", asegura Ana María cuando le preguntan por Gloria Camila. Pero los colaboradores no opinan lo mismo y comienzan a contradecirla. De echo, Isabel Rábago le recuerda que dijo "yo jamás permitiría que mi hija hablara mal de mi marido". Isabel insiste en que Ana María se contradice. Por su parte, Avilés tiene una teoría: "Aquí hay una serie de necesidades, problemas que no quieren verbalizar, que hay que sufragarlos y para sufragar esos gastos habéis entrado en una guerra familiar", aunque Ana María lo niega. Pero el colaborador en muy incisivo con su amiga, de quien considera que "nos está mintiendo" y que "nos ha tomado el pelo".