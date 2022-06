Tras la salvación de Anabel Pantoja en 'Supervivientes: Tierra de nadie', Alejandro Nieto, Tania Medina y Mariana Rodríguez se jugaban la expulsión. Jorge Javier Vázquez ha dado paso al cierre del televoto y ha nombrado al primer concursante que se libraba de la expulsión: Alejandro. De esta forma, el nuevo 'parásito' se encontraba entre las grandes enemigas, Tania y Mariana.

Cuando el presentador ha anunciado que la venezolana era la concursante salvada, el resto de supervivientes se ha quedado en shock, incluido su novio Alejandro, que a penas podía articular palabra. "Lo primero que de verdad hay personas aquí que me han llenado el ama y me han hecho muy feliz. Me voy muy orgullosa porque he hecho cosas que nunca imagine. Doy las gracias a la gente que ha creído en mí. Que lo disfruten, esto es una experiencia única", se ha despedido la canaria.

Antes de marcharse, Tania ha se ha arrodillado junto a Alejandro y ha tratado de consolarlo. "No llores que no quiero llorar. Te voy a apoyar muchísimo fuera, brilla, sigue brillando", le ha dicho la exparticipante de 'La isla de las tentaciones'. El superviviente ha roto a llorar devastado, ha abrazado a su novia cabizbajo ha vuelto a sentarse sin poder hablar.

En Twitter, el público está divido entre quién de las dos (Marta o Tania) debe seguir el concurso. Lo que Tania no sabe es que durante su paso pro Honduras, desde España se han avivado las voces de infidelidad tras los comentarios que soltó precisamente Marta y la fuerte bronca que provocaron los mismo con Alejandro.

En Telecinco se desveló el nombre del actor, Adrián Pedraja, ahora Iván González, que ha podido hablar directamente con él, ha dado nuevos detalles de lo ocurrido aquella noche.

"Me cuenta mi amigo que coincidieron en una sala conocida de Madrid, estuvieron toda la noche hablando. Precisamente no hablaban de ser actriz y me cuenta que si que la notó más simpática de la cuenta, receptiva y que si fuera el novio de esta chica, él se molestaría. Si Alejandro supiera toda la verdad, la liaba", explica el colaborador.

Lydia Lozano ha preguntado por "el jacuzzi" del que se ha hablado sobre este tema e Iván González ha hablado sobre esto: "En la discoteca no había jacuzzi. Después de estar toda la noche hablando, bailando y pasándolo bien, me cuentan personas que estaban allí y el protagonista es que luego se ofreció ir a seguir la fiesta a una habitación que hay jacuzzi". "Me parece muy bajuno esto de Adrián, me parece vergonzoso", ha entonado Marina, la amiga de Tania al escuchar esto.