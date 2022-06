Ya se han anunciado los ganadores de la XXVIII edición de las Antenas de Plata. Después de dos edición de ausencia por la pandemia, la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de Madrid ha decidido galardonar a Eva Mora, Patricia Pardo y Cristina Villanueva, entre otros rostros reconocidos de la radio y la pequeña pantalla.

En El programa de Ana Rosa han querido celebrar este galardón y dar una sorpresa a su protagonista. Patricia Pardo da paso a redacción para que se contara una "última hora". Sin embargo, la reportera sorprende a la presentadora con su discurso: "Estamos muy contentos, la protagonista de esta información eres tú, nuestra presentadora es una de las galardonadas con la antena de plata de este 2022".

"Te traslado, de parte tu redacción, nuestra más sincera enhorabuena y estamos muy orgullosos de ti", declara la reportera ante una sonrojada Patricia Pardo. "Sois mis amigos, mis compañeros, sabéis que os quiero de corazón, no me puedo sentir más querida y valorada por todos vosotros", dice la presentadora.

"No puedo estar más emocionada y más agradecida", dice Patricia con una sonrisa. Los colaboradores de la mesa de actualidad se suman a la felicitación y añaden: "Hay una cosa cierta, Patricia. La gente lo tiene que saber, trabajar contigo es un gusto".

"No me voy a poner a llorar, que me da mucha vergüenza", dice Patricia Pardo con los ojos emocionados. Luego, la presentadora añade: "Estoy muy agradecida, no me lo esperaba en absoluto, me alegro sobre todo por mis padres, estoy muy emocionada por la gente que al dar la noticia se emocionó, gracias".

El resto de galardonados

En la categoría de Antena de Radio, los ganadores son: Elio Castro, de Cadena SER; Félix Madero, de Onda Madrid; José Luis Restán, de Cadena COPE; Pepa Gea, de Onda Cero; Pepa Martín Bru, de RNE y Jaume Segalés, de Es Radio.

En la categoría de Antena de Televisión, los ganadores son: Eva Mora, jefa de delegación de TVE en el Festival de Eurovisión; Marina Monzón, de Antena 3; Marta Reyero de Cuatro; Patricia Pardo, presentadora de 'El programa de AR' en Telecinco; Cristina Villanueva, conductora de laSexta noticias Fin de Semana, y la Redacción de Deportes de Telemadrid, con Javier Callejo a la cabeza.

La XXVIII edición de las ‘Antenas de Plata’ tendrá lugar el próximo día 3 de junio y lo hará en un lugar tan significativo y emblemático como es el Paraninfo de la Universidad de Alcalá, declarada Patrimonio de la Humanidad desde 1998 y sobradamente conocido por ser el lugar donde entregan, entre otros galardones, los Premios Cervantes, el Premio de Derechos Humanos Rey de España o los Premios Cygnus a la industria audiovisual.

Los discursos correrán a cargo del Presidente de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión, Juan Ignacio Ocaña, y de José Vicente Saz, Rector de la Universidad de Alcalá, y el acto será conducido por la periodista y presentadora Ana Belén Roy.