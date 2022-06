No dejan de llegar últimas horas de la relación entre Yulen Pereira y Anabel Pantoja... y es que los dos están protagonizando la carpeta más comentada de los últimos tiempos de 'Supervivientes' y aunque pensábamos que no iba a haber un acercamiento físico, según han informado en 'Socialité' esta mañana, los dos están cada vez más cerca.

Era Anabel Pantoja la que confesaba hace unos días que no iba a haber besos ni nada por el estilo debido al respeto que tiene a Omar Sánchez... pero al final, los sentimientos parecen que están más a flor de piel que nunca y la atracción que existe puede con todo. Según ha contado el programa, esta noche podremos ver cómo los dos tortolitos han mantenido una conversación donde han hecho manitas.

Parece que ambos han dormido juntos y cuando Anabel se ha despertado, se ha mostrado radiante y de lo más feliz, provocando las especulaciones en la isla, sobre todo las de Anuar, que no podía evitar comentar la jugada de ambos por la noche.

Yulen es uno de los nominados junto a Kiko Matamoros, Anuar y Mariana. El joven se enfrenta a la que podría ser su última semana en la isla y él y Anabel ya nos e esconden. Ambos juegan en el agua y se desahogan, ella se muestra preocupada con la nominación del deportista español. "Si salgo no pasa nada porque tú vas a ganar", intenta tranquilizarla él y todo en un vaivén de abrazos, cariño y besos entre ellos.

La sobrina de Isabel Pantoja termina subida encima de Yulen y él no se corta: ¿"Y este culo?". Muchos juegos y muestras de apego pueden verse en la pareja, que no habían mostrado hasta el momento y es que desvelan cuál es su postura favorita al dormir juntos. "Quiero estar ya fuera de aquí contigo, ya me he cansado de estar aquí, no se puede hacer nada", se sincera Yulen con ella.

No obstante, el público ha estallado por esta situación y creen que ese 'romanticismo' es fruto de una estrategia de Yulen. "Ahora que está nominado. No?". "Pura estrategia, Yulen está nominado y las carpetas funcionan y ANABEL sabe mucho y monta el show como en Sálvame y no sé, pero no tienen pinta de pasar hambre".