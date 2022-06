Kiko Matamoros está dando mucho de qué hablar en 'Supervivientes 2022'. Pese a que su concurso no le está gustando a muchos de sus compañeros, el colaborador de televisión sí que está dando contenido cada semana, de hecho estos últimos días ha sido protagonista por sus discusiones con Anuar, además de por sus comentarios sobre la relación entre Yulen y Anabel Pantoja, de la que está siendo muy contundente.

Los colaboradores de 'El programa de Ana Rosa' analizan la actitud de los concursantes de 'Supervivientes'. Joaquín Prat explica que el reality acaba de entrar en una fase donde el compañerismo queda a un lado y todos los miembros de la isla deben competir y elaborar estrategias para poder llegar a la final.

Bibiana Fernández explica que no entiende la actitud de algunos de los concursantes: "El Borbón ha nominado al otro, ya empieza a haber un poco de...". Antes de que terminara la frase, Joaquín Prat comenta su opinión: "No, no, aquí ya están todos jugando. Ya no, esa pantalla ya la hemos pasado".

Pepe del Real, que escuchaba con atención a sus compañeros, añade: "Es que es totalmente lícito, aquí no estamos para hacer pandi ni nada. Me parece que Marta ha levantado el concurso, me dicen amigos que trabajan allí que es una maquina de hacer vídeos". Luego, comentan los colaboradores tras la expulsión de Tania: "Alejandro en solitario va a dar mucho juego...".

Beatriz Cortázar, por su parte, ha querido destacar el papel del novio de Marta López: "El que mueve los hilos indiscutiblemente es Kiko Matamoros, que ya va creando su propio ejército, se va a ganar a Alejandro también...". Sin embargo, la explicación de la periodista hizo que Joaquín Prat se sumara al debate para ser bastante contundente: "Moviendo los hilos porque es lo único que mueve, con toda su limitación... pero lo único que mueve son los hilos".

Kiko Matamoros se sincera sobre sus vicios

Matamoros confesaba a Jorge Javier estar viviendo uno de sus mejores momentos personales: "Parece una idiotez y que lo dice todo el mundo, pero este concurso te cambia, y creo que esta experiencia a mí me está cambiando para muy bien".

Y es que recordemos que Kiko tenía malos hábitos antes de entrar en el concurso, ya que lo confesó públicamente en su programa, pero desde que está en la isla está completamente renovado: "El médico me dice: 'Llevas dos meses y te aseguro que has ganado cuatro años de vida'. Hoy tenía la tensión a 11,7 que eso yo no la he tenido en mi la vida y 53 pulsaciones en reposo, que eso en una persona de mi edad es una locura. Una locura de bien".

Kiko ha asegurado que se encuentra completamente vivo y que no cambiaría por nada esta experiencia que está exprimiendo al máximo: "Antes de entrar tenía un proyecto de infarto, estoy orgulloso de haber podido renunciar a muchas cosas, de haberle echado dos cojones. Me he demostrado que se puede vivir sin aditivos y conservantes"