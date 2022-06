Tras las declaraciones de Ana María Aldón en la revista Lecturas cargando contra Gloria Camila y asegurando que ella nunca permitiría que su hija hablase mal de su marido, Gema Aldón ha abandonado el discreto segundo plano en el que ha estado desde que su madre comenzó su relación con José Ortega Cano y todo apunta a que podría conceder una exclusiva en la que la hija del torero podría salir malparada: "Si yo contase mis verdades podrían rodar cabezas" advierte.

Además, Gema ha dado un paso al frente y ha reaccionado en sus redes sociales al adelanto de la segunda entrega de la docuserie de Rocío Carrasco, posicionándose directamente al lado de la persona más dura con la mujer de su padre en los últimos tiempos. "Ella, fuerte y valiente. Ya no la callan" publicaba, compartiendo una imagen de hija de Rocío Jurado.

Un nuevo frente abierto para Ortega Cano y Gloria Camila que, muy seria e intentando proteger a su padre, ha dejado claro que no tiene "nada que decir" a las declaraciones de Gema Aldón.

"No te voy a decir nada, lo siento, gracias" ha respondido cuando le hemos preguntado por los rumores de mala relación con la hija de Ana María, dejando en el aire si tendrá o no en los próximos días su conversación pendiente con la mujer de su padre, con la que todavía no ha hablado desde sus polémicas declaraciones en la revista Lecturas.