Jorge Javier Vázquez confiesa que, a medida que pasan los años, se siente cada vez más a gusto en su propio cuerpo. Después de perder casi 20 kilos gracias a una alimentación sana y a la práctica de deporte a diario, el presentador se ha puesto como objetivo "afinarme para estar este verano como nunca" y, para ello, cuenta con un aliado de lujo. Pronokal, un método integral para perder peso de la manera más saludable, cuyo último evento en Madrid ha apadrinado y en el que, para nuestra sorpresa, se ha negado a hablar tanto de Rocío Flores como de Marta Riesco.

Después de asegurar tanto en 'Sálvame' como en la revista 'Lecturas' que la hija de Rocío Carrasco es aun más despiadada y calculadora que su padre y de haber pedido públicamente el despido de la reportera de 'AR' - a la que ha llamado 'tonta', 'cenutria' o 'trilera' entre otras cosas - el presentador de Mediaset ha cambiado radicalmente de actitud y ha decidido ignorar las preguntas relacionadas con la hija y la novia de Antonio David Flores, dejando claro que no piensa volver a nombrarlas después de que su program haya decidido dejar de hablar de ellas.

- CHANCE: ¿Te has hecho más exigente con tu físico a medida que pasan los años?

- JORGE JAVIER: Yo nunca me había visto tan bien. A mí los retos me gustan y, sobre todo, a mí me gusta mucho entrenar la fuerza de voluntad, me parece que está muy bien para todos los ámbitos.

- CH: ¿Te cuidas, combinas con deporte, dieta con vegetales?

- JORGE JAVIER: Hago deporte todos los días y estoy ya pensándome lo de dejar de comer carne como un compromiso personal.

- CH: Te preocupas mucho de tu cuerpo, ¿pero de tu salud mental?

- JORGE JAVIER: Yo voy a terapia todas las semanas, sí, sí. Este trabajo es lo que tiene, tienes que ir a terapia o si no, acabas como las maracas de Machín, pero eso lo aprendí hace mucho. Pues yo creo que empecé a ir como a los 30 para resolver toda mi infancia y mi condición sexual, reconciliarme con ella y aceptarme, y luego ya no dejé de ir.

- CH: Háblanos de 'Supervivientes'. ¿Cómo estás viendo esta edición?

- JORGE JAVIER: A mí me gusta mucho porque la gente está muy enganchada y como exigiéndoles muchísimo a los concursantes desde el primer momento. Están pasando muchas cosas, está cociéndose la olla, van a producirse situaciones que nos van a gustar mucho. Yo no recuerdo una edición en la que estén tan 'onfire' todos, con ganas de quedarse, de luchar y de seguir. Eso es buenísimo para el reality.

- CH: Por quién sientes debilidad y quién te ha sorprendido?

- JORGE JAVIER: Pues Charo, tengo que tener una conversación con ella para ponerle un poco las pilas porque yo confiaba en ella. y Kiko, quiero saber, cuando vuelva, qué le ha pasado. Yo creo que Kiko se imaginaba otra cosa y que cuando ha llegado allí se ha dado cuenta de lo que es el concurso, que es terrible. Me ha sorprendido Anabel. Se ha ido en un momento vital muy complicado pero tiene claro que tiene que continuar. Me está sorprendiendo Ignacio, que yo creo que puede convertirse en un finalista, seguro, y Yulen me está gustando también.

- CH:¿Veremos a Olga Moreno en tu día? A ti te ha vetado, pero no sé si en la gala de Carlos Sobera de los miércoles.

- JORGE JAVIER: Ni idea, la verdad es que ni idea. Tampoco sé si se ha producido o no pero me da igual.

- CH: ¿Con Rocío Flores has sido tan duro con ella por la decepción tan grande, como tu has dicho de "me la ha colado"?

- JORGE JAVIER: Yo estoy encantado con esta dieta que no es dieta, porque para mí, ha significado encontrar algo que me ha resuelto la vida, de verdad.

- CH: ¿Has hablado con Belén Esteban, qué tal está?

- JORGE JAVIER: Pues mira, Belén está como sabíamos que iba a estar Belén: subiéndose por las paredes pero en versión figurada, como no puede por la tibia y el peroné. Pero claro, me da mucha pena porque cada vez que hablo con ella, llora. Le espera una recuperación muy, muy complicada y luego la operación, que ella es diabética y tenía muchos miedos. Yo no pensé que eso iba a* yo pensaba que era el tobillo. ¿Cómo te ibas a imaginar que se ha roto la tibia y el peroné? La distancia desde la que cayó es nada, no lo sé, es muy difícil romperse algo así.

- CH: ¿Tu verano?

- JORGE JAVIER: Estoy deseando ya que llegue porque pienso hacer* me están dando ganas de viajar, que las tenía muy dormidas con la pandemia y tal y me están dando ganas de viajar, que me encantan. El año pasado me pilló un poco raro, porque estaba un poco triste, había pasado lo de Mila y estábamos todos como muy de bajón.

- CH: ¿Este año vas a viajar con alguien en especial?

- JORGE JAVIER: Conmigo, un viaje, y luego con alguien más. Especial es para viajar, pero tampoco quiero yo* nunca me iría de viaje con alguien que acabe de conocer.

- CH: Con el tipazo que se te va a quedar, imagino que playa, siempre.

- JORGE JAVIER: Es que no, como he ido siempre a la playa, ahora me apetece hacer turismo. Me apetece conocer y empezar a viajar otra vez. Hemos estado dos años ahí como muy adormecidos.

- CH: ¿Hay plan b por si la tele falla?

- JORGE JAVIER: Pues, por si la tele falla, creo que mi plan b sería para empezar, viajar mucho. Y para continuar, viajar

- CH: Estás tan bien posicionado, que ya te puedes jubilar.

- JORGE JAVIER: Hombre, hija, si después de tantos años no me puedo jubilar* y, además, muy bien.

- CH: ¿Cuándo consideras que se puede ejecutar el plan b?

- JORGE JAVIER: Mira, como la televisión, puede suceder en cualquier momento. Yo estaba un martes en mi casa y me llamaron para una reunión en la tele y me acuerdo que me dijeron "este viernes se acaba Aquí hay tomate". Estar preparado te da muchísima libertad y más, a mi edad, que tengo ya* voy a cumplir cincuenta. Pase lo que pase, a mí me encantaría seguir. Yo estoy convencido de que vamos a seguir, aunque haya muchísima gente que nos ha enterrado, lo siento por ellos, pero si esto acaba, ya son trece años, tampoco... No creo que se va a acabar, creo que nos queda mucho todavía, creo que nos quedan siete más, mínimo.

- CH: Tema Marta Riesco, te ha llamado acosador.

- JORGE JAVIER: Pues mira, te lo digo, que para mí, la mejor etapa de Madrid es la que se vive ahora que es la primavera, me encanta la primavera. Por eso me gusta mucho, porque me reconcilia con Madrid, que es una ciudad con la que estaba regular, por mí, no por la ciudad.

- CH: ¿Y Paz Padilla? ¿Tienes relación con ella, habéis hablado?

- JORGE JAVIER: La verdad es que no, desde que pasó lo que pasó, no. pero yo hacía mucho tiempo que no hablaba con ella. La verdad es que no tengo ninguna relación, como no la tengo, tampoco la echo de menos.

- CH: Ahora vives en Madrid, pero ¿te gustaría volver a Barcelona?

- JORGE JAVIER: Me encantaría, me gusta mucho también Barcelona. Con lo bien que se está aquí, ¿por qué no paso más tiempo aquí, con la playa, y mi familia? Pero Madrid tiene mucho.

- CH: ¿Y el teatro?

- JORGE JAVIER: Mira, acabé en* ¿el trece de marzo? Ya no me acuerdo. Ahora pienso descansar. Con esa función he visto más que nunca lo complicado que es, porque también me tocó hacer la función en plena pandemia, me tocó hacer la gira con España cerrada, con los aforos... Era como triste y en Madrid fue muy complicado porque nos pilló el Ómicron con una incidencia brutal y remontar en Madrid ha sido muy complicado. Ha sido una experiencia, estoy muy contento de haber hecho la función, pero tengo que recuperarme porque ha sido dura.

- CH: ¿Qué te ha dado, personalmente, el teatro? Subirte a las tablas.

- JORGE JAVIER: Cumplir un sueño, que era algo que yo pensaba que jamás se iba a producir y se produjo contacto con el público, que es una cosa que nunca piensas que te va a dar esa energía.