Muy tocado tanto física como anímicamente, Juan Muñoz no se podía ni creer que la audiencia le hubiese elegido a él en lugar de a Desi para continuar siendo el parásito de Playa Paraíso en 'Supervivientes'. Sin poder contener las lágrimas, el humorista aseguraba que no podía seguir en el reality y que no podía entender como no había sido él el expulsado.

Horas después, e incapaz de continuar adelante, Juan tomaba la decisión de abandonar 'Supervivientes', convirtiéndose así en el primer concursante que tira la toalla en esta edición y sin que nada ni nadie le pudiese hacer cambiar de opinión. En la isla lo pasó mal y vivió momentos de tensión como el que protagonizó con Anuar. Anuar Beno criticaba la actitud de Juan al bañarse tranquilamente en el mar: "Parece que estás de vacaciones". A lo que Juan Muñoz respondió: "Tengo derecho a ducharme, no necesito a nadie que me diga lo que tengo que hacer". Anuar, después de un mal gesto de Juan hacia él, lo llamó "sinvergüenza" y "fracasado". A lo que Juan no quiso responder. "Oye vas a asacar el dedo a quién yo te diga, sinvergüenza", le dijo Anuar a Juan Muñoz. "Pero qué cojones haces", repetía más enfadado. "Perdona si te ha molestado", le respondió entonces Muñoz. "Venga anda, vete a dar otro paseo fracasado. No te falto al respeto porqué eres una persona mayor", comentaba. "Me acabas de llamar fracasado, si eso no es una falta de respeto", terminaba entonces el cómico. Pero después de broncas y este sorprendente abandono, el exmiembro de 'Cruz y Raya' viajaba a España. Serio y muy delgado - la pérdida de kilos en él es más que evidente - Juan ha evitado contarnos por qué decidió abandonar ni si se arrepiente de haber tomado esta decisión. Levantando el pulgar, el cómico ha dejado claro que todo está bien, pero no ha respondido a la pregunta que muchos se han hecho desde su marcha: ¿Cómo afrontará la cuantiosa multa económica que 'Supervivientes' impone por dejar voluntariamente la isla? Y ¿cuánto tendrá que pagar? Kiko Matamoros se sincera como nunca en Supervivientes: "Se puede vivir sin aditivos y conservantes" Esa s la duda que muchos se hacen tras el abandono de reunión. Sin embargo, el portal Bluper, especialista en informaciones de televisión ha tratado de aclarar esta situación. "Existe un vacío legal que ayuda a cualquier concursante de un reality a librarse de la penalización que les impone el concurso", explican. "Los concursantes tienen un contrato laboral con la productora. Es decir, son trabajadores. Y, como tal, pueden exigir los derechos de cualquier trabajador. Por lo tanto, nadie puede obligar a nadie a quedarse en un puesto de trabajo. Cualquier trabajador puede abandonar su puesto cuando desee. Lo único que les diferencia a los concursantes del resto del equipo es el contrato mercantil que firman para permitir emitir imágenes suyas como parte de sus derechos de imagen. Sin embargo, el bruto de su contrato es laboral", aclaran desde el portal. View this post on Instagram A post shared by Juan Muñoz Comico Oficial (@juancruzyraya) En un vídeo que publicó en Instagram desveló entre lágrimas, por tener que abandonar el concurso, que le gustaría que el reality lo ganara Julen. "Es un tío que a mí me parece que tiene todos los números o al menos es uno de mis favoritos. Y entre las chicas me sorprende Ana Luque. Tiene 10 años menos que yo y la tía es muy luchadora y creo que puede llegar a conseguirlo", ha contado. Pero Juan ya está recuperado y disfrutando del verano y del calor de su casa. Así lo ha manifestado en redes tras subir un vídeo en el que ha mostrado su casa "en la que he vivido casi 30 años" y su piscina de la que disfruta este verano. "Hace más calor que en Honduras".