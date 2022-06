Socialité ha logrado convertirse con el paso de los meses en uno de los referentes de la prensa del corazón en nuestro país. El descanso del fin de semana de Sálvame (que no se emite ni el sábado ni el domingo por la tarde) hizo que Mediaset le encargara a La Fábrica de la Tele otro formato que pudiera mantener el interés de la audiencia y que, después del cambio de Viva la Vida, permitiera a la cadena llenar de temas del corazón la única franja horaria que no tenía este tipo de contenido en las principales horas de emisión. Fue así como nació Socialité. Un programa que ha ido creando polémica tras polémica.

Pero que también ha tenido sus éxitos. Y eso es innegable y es algo que agradece hasta la presentadora del formato.

Socialité lleva en antena desde 2017. Se trata de un programa presentado por María Patiño en el que se trata la vida de famosos y personajes televisivos. Está dirigido por David Linares y es presentado por María Patiño. La presentadora sustituta es Nuria Marín. También han ocupado este puesto de manera esporádica Chelo García-Cortés, Giovanna González y Javier de Hoyos.

María Patiño se ha visto obligada a pedir disculpas en varias ocasiones en el programa por una llamada que ha entrada y han tratado en directo. La presentadora conectó con una de las redactoras del programa , Miriam Muñoz, cuyas primeras palabras con la persona que estaba al otro lado el teléfono fueron: “Por favor, no hagas ninguna locura. Estate muy tranquila. Vamos a intentar ayudarte en todo lo que podamos. Por favor, no me digas esto. No me digas esto”. “Esta persona está muy mal, lo está pasando fatal. Piensa en cosas terribles y vamos a intentar ayudarla, porque se me echa a llorar y no puede ni hablar”, comentaba la redactora.

“Que se tranquilice y, sobre todo, que piense que es un tema muy serio del que vamos a hablar. Y aquí me voy a quedar. No se puede jugar con este tipo de historias", decía la periodista.

Sin embargo, Patiño se ha visto obligada a pedir disculpas en varias ocasiones del programan y al final del mismo ha hecho un alegato sobre lo ocurrido, con el teléfono de la esperanza en pantalla. “Quiero insistir que durante el programa de hoy hemos hablado con una persona conocida, que estaba desesperada y ha dado entender que se quería quitar la vida. La presentadora, el equipo y la dirección del programa hemos tomado la decisión y no queremos jugar, ni muchísimo menos, con algo tan duro, que sufre tantísima gente. Así que le pedimos de nuevo disculpas. Ustedes son lo más importante parta nosotros. Y perdónenos, ha sido una mala gestión del directo. Esa llamada iba a entrar y finalmente no ha entrado porqué para nosotros lo más importante son ustedes. Por eso cada día les digo gracias por estar ahí”