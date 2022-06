En 'Supervivientes 2022' y ya hay claros protagonistas, entre todos ellos, Kiko Matamoros y Anabel Pantoja. Como era de esperar, los dos compañeros de 'Sálvame' saben cuáles son sus debilidades, pero también sus fortalezas y el enfrentamiento nos dejaba muy sorprendidos porque parecía que ambos continuaban en el plató donde llevan años trabajando.

Matamoros ponía rumbo a Honduras muy motivado y dispuesto a hacerse con el concurso. Sin embargo parece que el colaborador de Sálvame ha sufrido un duro golpe de realidad al llegar a la isla.

Desde que Kiko Matamoros pisó 'Playa Fatal' su ánimo y su estado físico ha ido a peor. Los bichos no han tenido piedad con el colaborador y no puede parar de rascarse las picaduras. El malestar general que sufre le ha llevado a vomitar todo lo que come, hasta un simple coco. Además, Kiko pasa la mayoría del tiempo tumbado ya que siente mareos y muchas náuseas.

Sus compañeros han hecho piña para apoyarlo y sobre todo para socorrerlo en caso de que la situación empeore. Además de tener un estado de salud bajo, su estado de ánimo tampoco le acompaña, aunque ha conseguido desahogarse con sus compañeros sobre su situación y se ha sentido arropado.

Su pareja, Marta López ha querido dejar claro que su pareja no va en calidad de nada y que, al igual que el resto de sus compañeros, el concursante no va con aires de grandeza: "Kiko es compañero como todos, ha participado en la convivencia como todos y es un igual".

Pero el colaborador de Sálvame ha sufrido un nuevo revés en la isla. Los supervivientes de Playa Fatal tienen una preocupación: no pueden quedarse sin fuego. Todos los miembros del equipo se ponían manos a la obra en busca de leña que les permitiera mantener las llamas en condiciones. Anuar y Yulen se encargaban de adentrarse en la selva para buscar los troncos más grandes.

Precisamente Yulen lanzaba cuesta abajo la madera más pesada del día. Kiko Matamoros la recibía y comenzaba a cargar con ella en dirección a la fogata. Su esfuerzo era más que evidente, así que Anabel Pantoja cogía el tronco por el otro extremo para echarle una mano.

Nada más tocarlo, Kiko Matamoros perdía el equilibrio. "¡Cuidado, cuidado, Kiko!", gritaba Tania. "¡Ay, Kiko!", decía Anabel. El superviviente terminaba cayéndose de espaldas.

Inmediatamente Tania y Anabel se preocupaban por él y acudían a socorrerle: "Estoy bien", decía él tranquilizando el momento. Eso sí, nada más levantarse, Kiko se ha mirado las manos y ha localizado una herida en una de ellas.