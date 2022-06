Rocío Flores no termina de recuperarse de su intervención quirúrgica. La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco lleva más de un mes convaleciente tras someterse a una lipoescultura. Ahora se ha sabido que durante la intervención hubo "alguna complicación".

Hace algo más de un mes Rocío Flores decidió someterse a una lipoescultura, una intervención quirúrgica pensada para modelar el cuerpo eliminando algo de grasa y redistribuyéndola por otras partes del cuerpo.

Esta mañana Rocío Flores decidió someterse a un "tercer grado" sobre su operación a través de Instagram con sus seguidores. Uno de ellos le preguntó cuánto tiempo había durado la intervención, a lo que la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco respondió: "El tiempo imagino que va en función de cara persona y de cómo vaya la intervención. Yo fueron cuatro horas creo y hubo alguna complicación", explicó la joven, que afirmó que no tuvo miedo a pasar por quirófano porque consideró que estaba en buenas manos.

Rocío Flores también habló sobre el tiempo de recuperación de la operación y la convalecencia. "Claro que duele. Es una de las operaciones más demandadas si no la que más, pero duele. Yo pensaba que no, tengo que ser sincera", afirma la joven, que pese a todo considera que el sufrimiento ha merecido la pena.

Sobre el tiempo de convalecencia, aclara que ya lleva algo más de un mes y que todavía no tiene fecha de alta. Pero también reconoce que sabe de otros pacientes que lograron recuperarse en menos tiempo del que ya lleva ella.

A los dolores, Rocío Flores está teniendo que sumar la incomodidad de llevar dos fajas tubulares (una para marcar cintura y otra para cadera) y una tabla de corcho en el abdomen a su proceso de recuperación. Esto le está afectando incluso para ir al servicio. "Hago pis de pie, aprendí con la faja de cuerpo entero (...) La verdad me va bastante mejor", expresó.

Tras la operación, uno de sus seguidores también le preguntó si el paso por quirófano le supondría algún problema en el futuro para quedarse embarazada. "La verdad que no he querido preguntarle a mi doctora porque me da miedo saber la respuesta", ha afirmado la joven.

También ha aclarado que cuando se recupere la intervención apenas dejará marcas en su cuerpo: "Las cicatrices son puntitos pequeños (con el tiempo no se nota nada). El número de cicatrices será en función de lo que te quiten".