Aún faltan unos días para que 'En el nombre de Rocío' vea la luz en Telecinco, pero eso no ha impedido que muchas personas ya hayan opinado de la docuserie sin ver haber visto nada todavía. Una de estas personas ha sido la periodista Rosa Villacastín, quien ha dado su opinión a través de su perfil de Twitter después de haber visto únicamente el breve tráiler que se publicó hace unos días.

“Rocío Jurado pudo hacer varios testamentos, pero el que vale es el último. Que Rocío Carrasco saque uno antiguo es la nueva estrategia para seguir haciendo documentales y poniendo la imagen de su madre y familia en entredicho”, ha escrito Villacastín en sus redes sociales.

Rocio Jurado pudo hacer varios testamentos, pero el que vale es el último. Que Rocio Carrasco saque uno antiguo es la nueva estrategia para seguir haciendo documentales, y poniendo la imagen de su madre y familia en entredicho. — rosa villacastin (@RosaVillacastin) 12 de junio de 2022

Pero la periodista ha ido más allá aprovechando que varios usuarios han respondido a su declaración: "Si Rocío Jurado viviera, no lo resistiría. Es un espectáculo vergonzoso, si algo tenía claro la cantante es que su familia estaba por encima de todo. Ver cómo se les arrastra por el fango, le haría sufrir. No merece lo que están haciendo con su imagen", comentaba con un seguidor que se mostraba de acuerdo con sus palabra.

Rocio no era fácil de manipular. Les conocía bien a todos pero primaba el cariño. Al final testo sabiendo que se iba y lo hizo consciente. El después es otra guerra. — rosa villacastin (@RosaVillacastin) 12 de junio de 2022

Pero sus palabras no han caído en saco rato y han provocado la reacción de María Patiño: "Debe haber mil estrategias después de haber entrevistado 32 veces al resto de la familia. Rocío Calla", escribía la presentadora de 'Socialité'. "Rocío no era fácil de manipular. Les conocía bien a todos pero primaba el cariño. Al final testó sabiendo que se iba y lo hizo consciente. El después es otra guerra", respondió Rosa a la presentadora de Mediaset.

Debe ser la primera vez que no opinas María, y me sorprende puesto que lo haces a diario. — rosa villacastin (@RosaVillacastin) 13 de junio de 2022

Finalmente, Patiño argumentó que "hasta ver todo, no quiero juzgar. Escuché durante años a los mismos y ahora quiero escuchar a ella y luego tendré mi opinión". A pesar de las buenas intenciones de María, aún recibió una última respuesta de Villacastín: "Debe ser la primera vez que no opinas María, y me sorprende puesto que lo haces a diario".