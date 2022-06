Tania puso este jueves punto y final a su paso por la palapa de 'Supervivientes 2022'. La exparticipante de la cuarta edición de 'La isla de las tentaciones' se convirtió en la nueva 'parásito' de Playa Paraíso junto a Marta Peñate después de que fuese la menos votada en la votación semanal contra Mariana y su pareja Alejandro. Ahora, no tiene más tiempo para disfrutar de Honduras. La audiencia ha decidido que sea ella la expulsada definitiva de esta semana, dejando que Marta Peñate continúe como parásito.

La expulsada no ha podido evitar emocionarse al despedirse del concurso, se ha mostrado muy agradecida con todo lo que ha podido vivir en estos meses y no ha dudado en mostrar su cariño a su compañera, pese a que no se podían ni ver. Y ha terminado muy emocionada al hablar con su padre. Y además, ha tenido una sorpresa para su pareja. Alejandro se ha llevado una gran sorpresa al ver a Tania en su playa y más cuando le ha dicho ella que se marcha a España. Ambos se han fundido en un abrazo, ella no ha podido evitar las lágrimas desde un primer momento al ver a su novio y han podido compartir unas bonitas palabras entre ellos.

Él le ha dicho lo mucho de menos que le ha echado estos días y no se han separado ni un segundo para aprovechar sus últimos instantes juntos en esta experiencia en Honduras. Y en medio de esta emocionante despedida, Alberto, el padre de Tania, no ha dudado en entrar en directo para decirle unas palabras de ánimo, lo que ha terminado de romper a Alejandro por completo. "Estoy muy orgulloso de lo que estás haciendo, te quiero con locura, aunque a veces te equivocas con esa bocaza y gáname este programa, que te lo mereces", han sido las palabras que han hecho brotar las lágrimas del superviviente, de Tania y que ha terminado con un emotivo momento entre ellos.

🧳 INÉDITO 🧳



Así ha sido el reencuentro de Tania con su maleta: “¡Qué ganas de vestir con flow!” 💁🏻‍♀️



Esta noche la recibiremos en el plató de #Supervivientes2022 a las 21:55h en @telecincoes con @carlos_sobera y @laralvarezg 🌴 pic.twitter.com/tTJQVJfLmE — Supervivientes (@Supervivientes) 14 de junio de 2022

Nada más llegar al hotel en el que se alojan los expulsados del reality, Tania ha podido disfrutar de una larga ducha de agua dulce, uno de los momentos más añorados y deseados por todos los aventureros.

La ya exconcursante no podía creerse lo bien que le estaba sentando y no ha podido evitar acordarse de las penurias que ha pasado en la isla durante todas estas semanas: "Lo que agradezco este agua caliente, me quiero hasta quemar. Nos bañábamos tres veces a la semana, es muy fuerte", decía en voz alta.

Tania Medina ha agradecido poder disfrutar de este momento y se ha mostrado sorprendida al ver la suciedad con la que salía el agua al entrar en contacto con su cuerpo: "Está saliendo agua negra, que cosa más asquerosa", exclamaba.

Sale a la luz el mensaje al oído que le ha dicho Tania a Alejandro tras su expulsión

Tras la difícil expulsión de Tania y el dolor que ha sufrido su pareja, los micrófonos del programa han captado que le decía al oído a un hundido Alejandro. "Brilla. sigue brillando" es el tierno mensaje que le ha dejado,