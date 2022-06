Marta Riesco sorprendía este viernes en directo desde 'Ya son las ocho' rompiendo con Antonio David Flores porque sentía que su pareja, la persona a la que ama, no está a su lado cuando más lo necesita. Y es que ayer la colaboradora de televisión tenía todo preparado para celebrar su cumpleaños por todo lo alto y él decidió no acudir a este evento tan importante. A pesar de todo, ha celebrado su aniversario vital por todo lo alto en una fiesta a la que acudieron muchos rostros conocidos de la televisión y en la que Marta cantó "No tengas miedo", un proyecto musical con el que está muy ilusionada.

La periodista nos confiesa que su ruptura es real y ya no hay vuelta atrás: "A día de hoy, si las cosas no han cambiado y no cambian... a no ser que se coja ahora el ave, que ya no hay" y añadía: "que cada uno esté con quién quiera estar, que es lo importante".