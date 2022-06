Semana extraña en Supervivientes. Los Cayos Cochinos han tenido de todo: pruebas emocionantes, declaraciones de amor, reencuentros... Pero al final del día, todos los fans del programa de Mediaset se preguntan lo mismo: ¿será verdadera la relación entre Yulen y Anabel Pantoja?

No hace ni 10 días que entre esos dos saltaban chispas, pero nunca llegaban a rozarse. Hasta esta semana. Los continuos arrumacos por parte de la nieta de la Tonadillera eran sonados; sin embargo, el esgrimista no se mostraba cariñoso, hecho que ha preocupado tanto al resto de concursantes, como a los tele espectadores y demás tertulianos. A partir de su reciente nominación para abandonar el programa, el deportista ha comenzado su acercamiento a Anabel, siendo visibles imágenes de los dos debajo de las sábanas compartiendo algo más que palabras.

Estos hechos han enfadado a parte de la audiencia, acusando a Yulen de interesado: "Este lo que quiere es juntarse a Anabel para que su público vote por él y no lo expulsen", compartía una usuaria en Twitter. Y los espectadores no son los únicos molestos. Kiko Matamoros, el famoso tertuliano de Sálvame, lleva varias semanas haciendo comentarios al respecto: "Yo no veo pasión de ningún tipo por parte del chaval, y eso que se supone que están iniciando una aventura sentimental, que es cuando más debería notarse la química".

Una de las que han salido a defender a la pareja y a criticar la actitud del tertuliano ha sido su compañera de trabajo, Belén Esteban, que, a través de su cuenta de Instagram -no puede acudir a trabajar debido a su baja por enfermedad-, ha echado un cable a la sobrina de la Tonadillera: "Kiko Matamoros como siempre, consejos vendo que para mí no tengo. Que cada uno viva su vida como quiera, con sus aciertos y sus errores. Lo importante es vivir, mi gordi, Anabel Pantoja", indicó.

Preocupación por el estado de Belén Esteban

Belén Esteban sigue hospitalizada. Pese a que hace más de dos semanas que se fracturó la tibia y el peroné en pleno directo, y que todo hacía presagiar que a estas alturas ya estaría completando la recuperación en su domicilio, aún permanece ingresada. Esto ha preocupado a buena parte de sus seguidores. Y no es para menos, porque la larga estancia hospitalaria de la "princesa del pueblo" parece explicarse, en parte, por las patologías previas de Belén Esteban.

Las claves de la situación de Belén Esteban las ha dado su marido, Miguel, en plena calle. Ha hecho referencia a dos factores fundamentales. Uno, que la "princesa del pueblo" no pasa por su mejor momento en lo anímico. Y dos, que su diabetes no está ayudando a una pronta recuperación.

La lesión de Belén Esteban se produjo en pleno directo. Fue durante la emisión de un programa de "Sálvame", en el que ella y Lydia Lozano trataban de emular una de las pruebas de resistencia de "Supervivientes". En un momento del ejercicio, Belén Esteban, que estaba descolgada de una barra, cayó al suelo desde medio metro y se acabó fracturando tibia y peroné.

A causa de la lesión, Belén Esteban tuvo que ser trasladada al hospital e intervenida quirúrgicamente. De eso ya hace dos semanas, y todavía se encuentra hospitalizada.

A juzgar por las palabras de su marido Miguel, Belén Esteban no está llevando muy bien el periodo de convalecencia. Si bien, como él mismo ha afirmado también, entre todo su entorno van a luchar para que la colaboradora de "Sálvame" se recupere, tanto en lo físico como en los psicológico, de este trance.