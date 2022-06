La ex concursante de la quinta edición del reality de cocina por excelencia de TVE, Masterchef, Miri Pérez-Cabrero, sufrió el pasado sábado 28 de mayo un tremendo accidente de moto. Tras lo sucedido, la cocinera ha hecho un comunicado a través de su cuenta de Instagram nada más abandonar el hospital. En él reconoce haber sentido mucha rabia y frustración: "Fue una putada, sentía mucha rabia y frustración, pero poco a poco he ido transformando mis emociones en alegría, empatía y amor hacia mi misma porque en el fondo soy consciente que tengo la suerte de seguir aquí y que podría haber sido mucho peor", confiesa la finalista de la quinta edición del reality de cocina.

"Cada día me voy mirando al espejo y voy encontrándome con montones de pensamientos", declara Miri, quién relata a la perfección cómo fueron los instantes siguientes al terrible suceso: "No os voy a negar que pienso mucho en el momento justo después de recuperar la consciencia; estaba tirada en la calle con ardores por todo el cuerpo, notaba mi cara en carne viva, estaba cagada de miedo, pero tenía la mano de una chica que se llama Bea agarrando la mía con fuerza y otra chica (Mar) me calmaba diciendo que la ambulancia llegaba, que no me moviera. Además de ellas dos, tenia mil ojos desconocidos sobre mí. He pasado miedo, y ahora que sé que eso es el miedo y que nuestra vida depende de una milésima de segundo, no se, como que lo veo todo un poco distinto", explica.

La chef se siente afortunada de haber podido salir adelante después del accidente, y que, a pesar de seguir con el susto en el cuerpo, va mejorando día a día: "Cuando me abrazan me emociono porque pienso 'qué suerte tengo'. Sigo con el susto y no os voy a engañar, con mil altibajos y dolores cada día, pero poco a poco ¡estoy mejor! Quiero daros las gracias por vuestro apoyo, la verdad, me habéis mandado fuerza y full energía todos estos días. He pensado mucho subir estas fotos. Pero qué más da, si al final forman parte de mi vida, de mi historia y pienso que no tengo que esconderme detrás de una pantalla. Yo también soy esta. Y me quiero en las buenas y aún más, en las malas", aclara Pérez-Cabrero.