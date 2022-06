Supervivientes continúa su andadura y en la gala de Conexión Honduras se vivieron momentos de risas y también de mucha tensión.

Los concursantes han disputado una prueba por la que podían ganar una pizza. Los concursantes se situaban tras unos paneles que les impedía ver qué escribían sus compañeros. En el momento en el que entraron a competir Ana Luque, Anuar Beno y Yulen Pereira, la presentadora, Lara Álvarez, les empezó a preguntar sobre diferentes temas, compañeros y aspectos del concurso.

Pero hubo un momento crucial. La gijonesa lanzó la siguiente pregunta: “¿Quién tiene los sentimientos más puros por Anabel?”

Ana Luque, preciada amiga de la sobrina de la tonadillera apostó por Yulen y por ella misma, aunque, ante la petición de decantarse por uno, se eligió a ella misma. "Pues digo que yo, porque yo la quiero de corazón. Le he cogido demasiado cariño y se lleva una amiga para toda la vida, para lo que necesite", aseguró Luque.

Llegó el turno de Yulen, quien no dudó ni dos segundos en llevar a cabo una auténtica declaración de sus sentimientos: “Me voto a mí mismo porque aquí he conocido a una persona absolutamente mágica, la cual me está haciendo muy feliz en este concurso y creo que soy la persona que más sentimientos tiene por Anabel en este concurso y no tengo ninguna duda de que me votaría a mí”, indicó el esgrimista. La cara de Anabel era un poema.

Esto ha sucedido después de que el espadista le confesara a Kiko Matamoros que ya había tenido "algo" con Anabel. Yulen tuvo que hacerlo tras las declaraciones del colaborador de Sálvame respecto a la "relación" entre el deportista y la sobrina de Isabel Pantoja: "Tú no quieres a Anabel, si no ya hubierais hecho algo", espetaba el tertuliano; a lo que Pereira contestó: "Quién te ha dicho que no hemos hecho algo ya?

Kiko Matamoros sufre otro accidente

El colaborador de Sálvame ha sufrido un nuevo revés en la isla. Los supervivientes de Playa Fatal tienen una preocupación: no pueden quedarse sin fuego. Todos los miembros del equipo se ponían manos a la obra en busca de leña que les permitiera mantener las llamas en condiciones. Anuar y Yulen se encargaban de adentrarse en la selva para buscar los troncos más grandes.

Precisamente Yulen lanzaba cuesta abajo la madera más pesada del día. Kiko Matamoros la recibía y comenzaba a cargar con ella en dirección a la fogata. Su esfuerzo era más que evidente, así que Anabel Pantoja cogía el tronco por el otro extremo para echarle una mano.

Nada más tocarlo, Kiko Matamoros perdía el equilibrio. "¡Cuidado, cuidado, Kiko!", gritaba Tania. "¡Ay, Kiko!", decía Anabel. El superviviente terminaba cayéndose de espaldas.

Inmediatamente Tania y Anabel se preocupaban por él y acudían a socorrerle: "Estoy bien", decía él tranquilizando el momento. Eso sí, nada más levantarse, Kiko se ha mirado las manos y ha localizado una herida en una de ellas.