Gresca en "Sálvame". Chelo García-Cortés ha dedicado unas duras palabras a algunos de sus compañeros de plató tras la muerte de Jesús Mariñas. Esto es todo lo que había pasado.

Todo vino cuando, en un momento dado del especial que hizo "Sálvame" por el fallecimiento de Mariñas, todo un referente en la prensa del corazón, se hicieron algunas bromas y se usó un tono un tanto de humor. Esto no gustó a Chelo García-Cortés, que torció el morro en pleno directo. "Os lo digo con claridad. No tengo ningunas ganas de broma. Para mía, la muerte de Mariñas hace que sea la primera vez que siento que me estoy quedando sola", advirtió la tertuliana, que compartió plató y vivencias con el difunto durante muchos años.

En ese momento, y todavía con cierto pitorreo, Jorge Javier Vázquez le dijo: "Nos tienes a nosotros, Chelo". A lo que ella replicó, con cara de pocos amigos: "Ya, bueno, sí...".

La crisis de "Sálvame"

Tras volver a liderar las cuotas de pantalla de las últimas tarde, el que hasta hace unos meses era el rey de la televisión del corazón ha vuelto a naufragar. Esta semana "Sálvame" ha dejado de liderar las audiencias. Y todo parece tener una explicación.

La crisis de audiencia de "Sálvame" es un problema poliédrico. La sangría de telespectadores comenzó hace aproximadamente un año, coincidiendo con la emisión de la docuserie "Rocío, contar la verdad para seguir viva". En la emisión, Rocío Carrasco, la protagonista, acusaba de maltrato a su exmarido, Antonio David Flores, colaborador en diferentes programas de Telecinco.

Aunque no consta sentencia firma contra Flores por maltrato, Telecinco decidió prescindir de sus servicios de manera totalmente unilateral.

Ese movimiento supuso un auténtico cisma en la audiencia. Por un lado, los seguidores de Antonio David Flores, que decidieron hacer boicot al programa y a la cadena, y por el otro, los defensores de Rocío Carrasco, que apoyaron la decisión de Telecinco.

En medio de este embrollo, Antena 3 comenzó a emitir la telenovela turca "Tierra amarga". Y a ella se agarraron los seguidores e Antonio David Flores. Entre eso, y que "Tierra amarga" resultó ser una producción de éxito, "Sálvame" perdió su abrumador liderazgo.

Para tratar de frenar la hemorragia, la dirección de "Sálvame" introdujo diversos cambios en el formato: desde darle un espacio propio a María Patiño y Terelu hasta prescindir de la copresentadora Carlota Corredera.

Ninguno parecía haber surtido efecto, hasta que la semana pasada "Sálvame" comenzó a liderar las audiencias. ¿El motivo? Una agria disputa entre Rocío Carrasco y Marta Riesco, la actual pareja de Antonio David Flores, después de que la segunda dijese que la primera había tratado de contactar con ella para que participase en un concierto solidario que estaba organizando.

Esas aguas revueltas fueron ganancia para "Sálvame". Pero ahora, pasado el "hype" mediático el follón entre Carrasco y Riesco, el río ha vuelto a su cauce y nuevamente el programa de Jorge Javier Vázquez ha vuelto a un segundo plano.

Lo explican las cifras de audiencia: El lunes "Tierra amarga" hizo un 17,6% de audiencia, dos puntos más que "Sálvame naranja" o, lo que es lo mismo, en más de 100.000 espectadores. El viernes la telenovela cosechó un 16,2%, mientras que "Sálvame" firmó un 16%; y el jueves la producción turca hizo un 14,8% por el 14,3% de su competidor de Telecinco.

Una semana antes, el lunes 3, quien destacaba en las tablas de audiencia era "Sálvame", con un 17,5% de cuota de pantalla en su versión "Naranja". Ese día, el programa de Jorge Javier Vázquez logró sentar en el plató a Rocío Carrasco.

Estas cifras ponen a las claras el mal momento por el que pasa "Sálvame", solo maquillado por momentos puntuales de máxima polémica.