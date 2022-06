En los Cayos Cochinos se pasa mucha hambre. Los concursantes del reality televisivo de Mediaset llevan casi dos meses encerrados en las blancas arenas de las playas de Honduras sin apenas alimentos para comer. Las raciones de arroz suministradas por el programa son muy escasas, los cocos están prohibidos en la mayoría de los casos, y las pruebas para conseguir algún suplemento son muy complicadas. He ahí los motivos por los que los concursantes lleguen a cometer auténticas barbaridades para llevarse algo a la boca.

En unas jornadas en las que la pesca no estaba yendo demasiado bien, y tras sufrir un castigo alguno de ellos por la ingesta de cocos, Nacho Palau, uno de los concursantes regañados, ha sido descubierto comiendo un animal un tanto peculiar en nuestra cultura, algo que no está prohibido, pero que visto por los espectadores, ha sido calificado de "asquerosidad".

Durante una madrugada hondureña, el ex de Miguel Bosé caminaba por la orilla cuando de repente se sorprendió: "¡No puede ser!, exclamó. Había encontrado una tarántula caminando por la arena. En ese momento, dio captura al animal con un palo de madera y fue a mostrárselo a sus compañeros, quienes le aconsejaron que no se lo comiera: "Puede ser peligroso para tu salud". Sin embargo, Palau hizo caso omiso y se puso a cocinarla. Una vez terminado, le hincó el diente: "No está tan mal, sabe salada", dijo.

Al día siguiente, en una conversación mantenida con Ana Luque, otra de las concursantes, Nacho aseguró que si se encontraba cualquier animal se lo iba a comer: "Todo lo que esté vivo, me lo voy a comer. Las patitas estaban saladitas", le dijo. Luque alucinaba con las declaraciones de Nacho, asegurándole que podía haber tenido graves problemas de salud tras la ingesta del desagradable animal. Sin embargo el ex de Bosé fue cauto: "Solo me he comido las patas. Podría haberme comido el abdomen, pero no estaba seguro de dónde podría tener el veneno, así que preferí no hacerlo", explicó Palau.