Las arenas de los Cayos Cochinos ya han visto de todo. Desde los desplantes de algunos concursantes, pruebas imposibles, hambre, y algún que otro ridículo. Sin embargo, esta edición -en otras sí que ha sucedido- no había tenido imágenes de desnudos. Hasta hoy. En Honduras también hay tiempo para el disfrute, por lo que, Mariana, Ana Luque, y Anabel Pantoja, han decidido ponerse en pelota picada para darse un chapuzón en las cristalinas aguas del pacífico.

Las cámaras del programa pudieron captarlo todo para que los espectadores puedan disfrutar de estas sensuales imágenes. La nieta de la Tonadillera y su amiga, Ana Luque, se quitaron la ropa una vez dentro del agua. Sin embargo, Mariana se quitó la suya en la arena, por lo que pudimos ver como hacía el camino hasta el agua completamente desnuda, tapándose únicamente su partes con las manos.

El tiempo que duró el baño estuvo cargado de momentos divertidos. Anabel se quedaba asombrada con la habilidad de Mariana: “Se pone la mano y se tapa la raja, pero yo tengo que ponerme una careta entera”, porque, según dice, ella tiene ahí “una cueva de Covadonga”.

“Playa Desnudo” o “Cara Culo” han sido los nombres con los que han bautizado el momento mientras llamaban a sus compañeros para dedicarles continuos “calvos”. Todo ello, acompañado de bailes y frases de lo más filosóficas: “Si la vida te da la espalda, enséñale el culo”.

Una exconcursante de Supervivientes rompe su silencio sobre Kiko Matamoros

Todavía adaptándose a la vida 'normal' tras su paso por 'Supervivientes', Ainhoa Cantalapiedra ha reaparecido en un evento en el popular Bingo Las Vegas y, asegurando que su estómago no le permite comer como le gustaría tras el hambre extrema que pasó en el reality, reconoce que "extraña mucho dormir a la intemperie".

Muy autocrítica con su concurso, la cantante cree que "podría haber hecho más", aunque también explica que "ha habido gente que no me ha llegado a entender". "He entrado en un programa en el que muchos compañeros discutían y yo no soy de discutir, me gusta ser tranquila, soy muy cariñosa y no me he dejado conocer bien" confiesa.

19 años después de ganar 'Operación Triunfo' e instalada en México, Ainhoa no cree que 'Supervivientes' le abra puertas de cara a su carrera musical en España, pero sí cree que "dejarme ver me ha ayudado mucho. Me hacía falta un pantallazo". "El tema de estar vivo en televisión es muy importante para que te recuerden, no tengo 22 años ya y he cambiado un poquito" añade.

Sobre la incipiente relación de Anabel Pantoja y Yulen, Ainhoa no lo tiene claro: "No me gusta mentir, Yulen me comentó de su boquita maravillosa que él no se sentía como creía que Anabel se sentía. Creo que además no es su prototipo, él comentó que le gustaban con acento, rubias... pero el amor no tiene ningún tipo de limitación. Han pasado muchas cosas y el amor se magnifica allí"

"No creo que Yulen se acerque por interés, pero sí puedo pensar que hay mucha presión, ve a Anabel muy enamorada y eso al final te atrae. La isla al final te lleva a mucha tensión, necesitas amor, cariño..." añade, escéptica sobre si la pareja durará tras el reality: "Si cuesta que dure el amor en la vida normal, imagínate viniendo de un reality, no lo sé, ojalá".

"A los 65 años yo sería un poco vaga también, para mí hace un concurso maravilloso, me quito el sombrero" apunta sobre Kiko Matamoros, de quien admite que "me ha asombrado gratamente que no solamente por la edad, no se come, el tipo está dándolo todo, lo que dice es oro". "Me ha maravillado, quiero conocerle más fuera, le veo ganador" confiesa.