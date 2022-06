Histórica es la palabra que podría definir la participación de España en Eurovisión 2022, y como no podía ser de otra manera, las audiencias acompañan. La emisión del festival reunió a 6.835.000 espectadores, marcando un espectacular 50,8%. Se trata del mejor share desde el 2008, año en que La 1 marcó un 59,3% con la participación de Rodolfo Chikilicuatre.

Las votaciones siempre han sido un momento importante del festival de Eurovisión. Todas las miradas están puestas en los presentadores y los representantes de los países que se encargan de anunciar los esperados 12 puntos.

Sin embargo, este momento ha estado cargado de una fuerte polémica. El pasado sábado, durante la emisión de los votos del jurado, la Unión Europea de Radifusión envió un comunicado para anunciar que había recalculado las votaciones de seis países tras haber detectado unos "patrones de votación irregulares".

Esta situación habría afectado a Azerbaiyán, Georgia, San Marino, Polonia, Montenegro y Rumanía, según apuntan diversos medios internacionales. Al parecer, dicha penalización se llevó a cabo porque habrían acordado votarse entre sí. La cadena rumana TVR ha denunciado públicamente esta situación, apuntando en un comunicado que les "sorprendió descubrir que el resultado de la votación del jurado rumano no se tuvo en cuenta en el cálculo de la clasificación final". Oana, corresponsal de la televisión del país ha entrado en directo en 'Sálvame' para hablar sobre todo esto. Oana ha contado que emitieron unos votos y se dijeron otros en el directo: "Un día antes se hace un espectáculo para el jurado, da unas notas en presencia de un jurado y esos resultados se suben a la plataforma y los organizadores, un día antes se saben los resultados de los países". Todo esto, los organizadores lo apuntan a que no se pudo conectar con el país, por fallo en la conexión: "Los votos no los anunciamos nosotros, fue un representante de Radiodifusión, diciendo que por fallos técnicos no se podía poner en contacto con Rumanía".

Así dieron los puntos oficiales desde el país

"Hemos acordado los 12 puntos a Moldavia, ellos diciendo que lo habíamos dado a Ucrania. Desgraciadamente, el jurado de Rumanía no le había dado ningún punto a Ucrania. A España en vez de uno le daba tres y a Reino Unido ningún punto", explica la diferencia de los votos emitidos con los que, finalmente se dieron.

Cuenta más detalles de lo que saben hasta ahora

"Mis compañeros quieren saber por qué han cambiado el resultado" y da nuevos detalles: "Sabemos que la unión ha mandado una nota de prensa a todos los países participantes diciendo que: en caso de seis países se han identificado unos patrones de votación irregular y para que se respeten las instrucciones de la votación del concurso han trabajado para los socios de colaboración para cada país".