Las arenas de los Cayos Cochinos ya han visto de todo. Desde los desplantes de algunos concursantes, pruebas imposibles, hambre, y algún que otro ridículo. Sin embargo, esta edición -en otras sí que ha sucedido- no había tenido imágenes de desnudos. Hasta hoy. En Honduras también hay tiempo para el disfrute, por lo que, Mariana, Ana Luque, y Anabel Pantoja, han decidido ponerse en pelota picada para darse un chapuzón en las cristalinas aguas del pacífico.

Las cámaras del programa pudieron captarlo todo para que los espectadores puedan disfrutar de estas sensuales imágenes. La nieta de la Tonadillera y su amiga, Ana Luque, se quitaron la ropa una vez dentro del agua. Sin embargo, Mariana se quitó la suya en la arena, por lo que pudimos ver como hacía el camino hasta el agua completamente desnuda, tapándose únicamente su partes con las manos.

Anabel, muy discreta en sus declaraciones, y tras visionar a su compañera llegando al agua completamente desnuda, dijo: "La Mariana se pone la mano y se tapa la raja, pero yo tengo que ponerme una careta entera". "Parece una piscina natural", comentó la sobrina de Isabel Pantoja, a lo que Luque contestó: "Vamos a ponerle un nombre: Playa Desnudo".

Tras esto, las tres concursantes mantuvieron un debate "depilación sí, depilación no": "O Cala Culo", bromeaba Anabel momentos antes de enseñar el culo a la cámara. Entonces, comenzaron a contar sus intimidades, y de si había pelo. "Yo no puedo, yo soy de muñeca, de nenuco", dijo Pantoja.

La sensual ducha de Tania tras su expulsión

Nada más llegar al hotel en el que se alojan los expulsados del reality, Tania ha podido disfrutar de una larga ducha de agua dulce, uno de los momentos más añorados y deseados por todos los aventureros.

La ya exconcursante no podía creerse lo bien que le estaba sentando y no ha podido evitar acordarse de las penurias que ha pasado en la isla durante todas estas semanas: "Lo que agradezco este agua caliente, me quiero hasta quemar. Nos bañábamos tres veces a la semana, es muy fuerte", decía en voz alta.

Tania Medina ha agradecido poder disfrutar de este momento y se ha mostrado sorprendida al ver la suciedad con la que salía el agua al entrar en contacto con su cuerpo: "Está saliendo agua negra, que cosa más asquerosa", exclamaba.