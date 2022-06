El Chiringuito de Jugones, ese programa deportivo de Atresmedia dirigido por Josep Pedrerol en el que una serie de colaboradores opinan sobre la actualidad futbolística. Se dividen en dos bancadas: los que apoyan al Real Madrid y los que van con el Barça. Podemos encontrar nombres tan conocidos entre el periodismo deportivo como son Tomás Roncero, Cristóbal Soria, Jota Jordi, etc.

La posición del presentador nunca ha estado del todo clara. Sin embargo, el siempre ha afirmado que es fanático del F.C. Barcelona, declaración que el resto de sus compañeros culés no terminan de creer. En especial, Cristóbal Soria, que siempre lo ha puesto en duda. De hecho, en el programa nocturno del martes noche, los tertulianos estaban comentando la visita el presidente del Real Madrid a la Universidad Europea, personaje que parece íntimo del presentador. Entre risas, los tertulianos hablaban del futuro del club blanco, hasta que Juanma Rodríguez, uno de los madridistas más acérrimos, le recordó a Pedrerol en tono jocoso: "A mí a veces se me olvidan las doce que tenemos", refiriéndose a la cantidad de copas de las Champions que posee el club de la capital de España. El catalán contesta: ¿Doce tenemos? Son catorce, ¿no?

Afirmación que por supuesto Cristóbal Soria no dejó pasar por alto: "Me gustaría que no pasara desapercibido cuando tú le has dicho a Juanma Rodríguez: '¿doce tenemos?', utilizando la primera persona del plural. En la historia del Chiringuito tiene que haber un antes y un después tras el día de hoy. Josep Pedrerol habla en primera persona hablando del Real Madrid, por fin has sacado la patita por debajo de la puertas y se te ha visto el plumero", recriminó Soria al presentador del programa de fútbol referencia en las madrugadas.