Durante la última gala de ‘Supervivientes’, Kiko Matamoros presentó serios problemas en una de las pruebas: el colaborador quedaba enterrado en la arena y tuvo que ser rescatado por Lara Álvarez y el resto de concursantes.

En plató, la novia del colaborador no dudó en sacar una vez más la cara por él ante las carcajadas que provocó la situación: “No entiendo que la gente se ría tanto, le han debido de poner más tierra. Me he agobiado mucho, se ha agobiado él y no me gusta ver a nadie pasándolo mal y creo que a la gente tampoco le debería gustar”, decía.

Todo esto ha provocado un nuevo debate en el plató de ‘Sálvame’: ¿Es Marta la defensora adecuada para Kiko Matamoros? ¿Se ha confundido el superviviente al elegirla? Las opiniones han sido de lo más dispares: hay quienes creen que no había mejor opción, otros consideran que el puesto “le queda grande”.

Ha sido entonces cuando la modelo ha decidido entrar en directo a través de una llamada telefónica para argumentar su actitud: “Ayer a mí lo que me pasa es que una señora del público hizo un comentario en voz alta llamándole cosas horribles a Kiko”. Kiko Hernández tomaba momentáneamente la palabra para aclara qué insultos fue los que le dedicaron: “Le llamaron viejo y asqueroso”.

“Entiendo que haya risas, mofas… Yo me lo tomo de otra manera porque es mi pareja y le veo sufriendo, no le veo como concursante, que es como le veis todos”, explicaba Marta. “Lo que no voy a tolerar son las faltas de respeto”. Después de lo ocurrido durante la gala, la novia de Kiko se dispuso a hablar con los regidores para que intentaran evitar los insultos por parte del público.

Una exconcursante de Supervivientes rompe su silencio sobre Kiko Matamoros

Todavía adaptándose a la vida 'normal' tras su paso por 'Supervivientes', Ainhoa Cantalapiedra ha reaparecido en un evento en el popular Bingo Las Vegas y, asegurando que su estómago no le permite comer como le gustaría tras el hambre extrema que pasó en el reality, reconoce que "extraña mucho dormir a la intemperie".

Muy autocrítica con su concurso, la cantante cree que "podría haber hecho más", aunque también explica que "ha habido gente que no me ha llegado a entender". "He entrado en un programa en el que muchos compañeros discutían y yo no soy de discutir, me gusta ser tranquila, soy muy cariñosa y no me he dejado conocer bien" confiesa.

19 años después de ganar 'Operación Triunfo' e instalada en México, Ainhoa no cree que 'Supervivientes' le abra puertas de cara a su carrera musical en España, pero sí cree que "dejarme ver me ha ayudado mucho. Me hacía falta un pantallazo". "El tema de estar vivo en televisión es muy importante para que te recuerden, no tengo 22 años ya y he cambiado un poquito" añade.

Sobre la incipiente relación de Anabel Pantoja y Yulen, Ainhoa no lo tiene claro: "No me gusta mentir, Yulen me comentó de su boquita maravillosa que él no se sentía como creía que Anabel se sentía. Creo que además no es su prototipo, él comentó que le gustaban con acento, rubias... pero el amor no tiene ningún tipo de limitación. Han pasado muchas cosas y el amor se magnifica allí"

"No creo que Yulen se acerque por interés, pero sí puedo pensar que hay mucha presión, ve a Anabel muy enamorada y eso al final te atrae. La isla al final te lleva a mucha tensión, necesitas amor, cariño..." añade, escéptica sobre si la pareja durará tras el reality: "Si cuesta que dure el amor en la vida normal, imagínate viniendo de un reality, no lo sé, ojalá".

"A los 65 años yo sería un poco vaga también, para mí hace un concurso maravilloso, me quito el sombrero" apunta sobre Kiko Matamoros, de quien admite que "me ha asombrado gratamente que no solamente por la edad, no se come, el tipo está dándolo todo, lo que dice es oro". "Me ha maravillado, quiero conocerle más fuera, le veo ganador" confiesa.