Carmen Lomana no se anda con rodeos. Está molesta porque Dior no lo haya invitado al desfile organizado en Sevilla al que han acudido numerosas personalidades del ámbito internacional. "Si alguien tenía que estar en ese evento era yo" ha dicho sin pelos en la lengua la colaboradora en el programa "Ya son las ocho" de Telecinco. Lomana dice no entender cuál ha sido el criterio a la hora de elegir los invitados porque ella mantiene una buena mistad con la firma y, además, ya ha acudido a más citas con ellos. La colaboradora apuntaba a que quizá se ha tenido en cuenta la cantidad de dinero que se gasta cada persona en Dior, pero ella, como clienta, se siente decepcionada. “Solo clientes que gastan 100.000 euros al año como mínimo, me pareció ridículo”, ha dicho

"Falta mucha representación de la sociedad sevillana y española", ha dicho Lomana. Para ella, la organización del evento no ha sido la más acertada y ha comentado que quizá no compre más en Dior. Ella tiene claro que debía de estar entre los 900 invitados: "Primero porque tengo una relación muy estrecha con Dior. Además, se supone que soy una persona conocida y compradora de Dior, pero creo que no voy a volver a comprar”. El evento más cool de Dior Dior ha desembarcado en Sevilla en un jueves de pasión, de Corpus, donde ha reproducido la feria de abril, las casetas, la bulla con el baile flamenco de Belén López y El Yiyo, un compás con el que han desfilado las modelos al anochecer bajo el embrujo de la luna donde tampoco ha faltado la voz de Rosalía. La Plaza de España sevillana, diseñada por el arquitecto Aníbal González con motivo de la Exposición Iberoamericana de 1929, se ha engalanado con una portada en azul y blanco, el mismo color de los farolillos que colgaban de un lado a otro y miles de luces que han recibido a los invitados que se han acomodado en sillas de enea, donde el abanico ha sido imprescindible para sofocar el calor. Puntuales, a las 22:15 de la noche ha comenzado el desfile que ha tenido como emblema a la bailaora Carmen Amaya, de la que Maria Grazia Chiuri, directora creativa de Dior, se confiesa gran admiradora y reconoce como un símbolo capaz de retratar "el alma de España e interpretar una idea femenina consciente qué es el feminismo", en sus redes sociales. De la bailaora se han exhibido carteles por la ciudad realizados por la artista plástica Ángeles Vila Tortosa, con una Carmen Amaya que traspasa nervio y energía, y donde al pie se lee "embrujo, fuerza, empoderamiento", línea que ha marcado Chiuri en las colecciones femeninas desde que se hizo cargo de Dior. La bailaora Belén López ha representado el genio de Amaya bajo los acordes de un cuadro flamenco y una orquesta dirigida por el compositor Alberto Iglesias, donde el violín y la guitarra han sido elementos esenciales, también para el Yiyo, que junto a un cuerpo de baile estático, en las escaleras centrales de la plaza sevillana, han sido tan protagonistas como la colección de la firma francesa. No es la primera vez que la firma estrecha lazos con España a través de sus colecciones, el propio Christian Dior presentó en 1954 un vestido que llamó "Noche de España" en 1954, dos años más tarde nombró a otro "Baile en Sevilla". Cuando tomó las riendas creativas de la firma, Yves Saint Laurent presentó una colección en el Palacio de Liria con la duquesa de Alba al lado, pero el verdadero "boom" de la influencia española lo llevó a gala el gibraltareño John Galliano, que celebró el sesenta aniversario de la casa con un desfile que abrió y cerró con un quejío flamenco y con él vestido de torero. Maria Grazia Chiuri se ve que ha disfrutado de lo grande preparando la colección Cruise 2023, donde ha destilado lo mejor de los archivos de la firma, vinculados a diseños inspirados en la cultura andaluza para reconvertirlos en nuevas piezas con la colaboración de artesanos andaluces. El desfile ha sido un homenaje al esmerado trabajo de manos poderosas capaces de transformar pieles y tejidos de manera minuciosa, donde cada pespunte es arte en sí mismo, como los de los bordados de los mantones de Manila de María José Sánchez Espinar, una pasión de la que es heredera de tercera generación, y creadora de los que han formado parte de esta colección. Un estilo de pieza singular que se declina en distintas versiones pantalones, faldas o vestidos en una colección sobria, en blanco y negro, con pequeñas pinceladas de color en rojo, amarillo y ocre en tafetán brillante, en amplias faldas, volúmenes estudiados, en los que los volantes se reproducen en contadas ocasiones. Trajes masculinos muy femeninos de raya diplomática, pantalones camperos con tirantes, chalecos forrados de seda, las camisas blancas, una mínima concesión a los lunares, pantalones de jinete andaluz o las chaquetillas adornadas con cierres brandeburgo son algunos detalles de una colección serena. Chiuri ha recurrido a boleros recortados para conseguir una silueta más esbelta, en las chaquetas las mangas se acampanan como si fueran una capa y la célebre Bar se reinventa en terciopelo negro bordado con hilos de oro. Vestidos de encaje ceñidos con fantásticos cinturones de cuero y blusas transparentes que se acompañan de chalecos troquelados conviven en esta colección con la chaqueta Bar que se reinventa en terciopelo negro bordado con varios hilos de oro. El depurado trabajo de Javier Menacho en marroquinería ha hecho que formara parte de la colección con bolsos repujados en piel, cincelados a mano, únicos, para los que utiliza técnicas y herramientas idénticas a las de hace 200 años. La casa de sombreros sevillana Fernández y Roche, creada en el siglo XIX, lleva a gala realizar encargos de la Casa Real británica y puede presumir de haber creado el de emblemático Indiana Jones, ha sido la encargada de confeccionar los de la colección Cruise 2023. Mientras que Paula Carbonell, perteneciente a una saga centenaria de abanicos ha diseñado los que forman parte de esta línea. Casi 900 invitados han podido disfrutar en directo del espectáculo. Entre ellos se encontraban Elle Macpherson, Chiara Ferragni, Stella del Carmen (hija de Antonio Banderas), Alessandra de Osma, diseñadora y esposa de Christian de Hannover, Victoria de Marichalar, Eugenia Martínez de Irujo y su hija Cayetana o la actriz británica Charithra Chandran.