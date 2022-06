En 'Supervivientes 2022' y ya hay claros protagonistas, entre todos ellos, Kiko Matamoros y Anabel Pantoja. Como era de esperar, los dos compañeros de 'Sálvame' saben cuáles son sus debilidades, pero también sus fortalezas y el enfrentamiento nos dejaba muy sorprendidos porque parecía que ambos continuaban en el plató donde llevan años trabajando.

Matamoros ponía rumbo a Honduras muy motivado y dispuesto a hacerse con el concurso. Sin embargo parece que el colaborador de Sálvame ha sufrido un duro golpe de realidad al llegar a la isla.

Desde que Kiko Matamoros pisó 'Playa Fatal' su ánimo y su estado físico ha ido a peor. Los bichos no han tenido piedad con el colaborador y no puede parar de rascarse las picaduras. El malestar general que sufre le ha llevado a vomitar todo lo que come, hasta un simple coco. Además, Kiko pasa la mayoría del tiempo tumbado ya que siente mareos y muchas náuseas.

Sus compañeros han hecho piña para apoyarlo y sobre todo para socorrerlo en caso de que la situación empeore. Además de tener un estado de salud bajo, su estado de ánimo tampoco le acompaña, aunque ha conseguido desahogarse con sus compañeros sobre su situación y se ha sentido arropado.

El doctor ha tenido que atender a Kiko Matamoros y el concursante ha aprovechado para desahogarse con él: "He vomitado el único coco que me comido, llevo todo el día con diarrea y tengo las manos y la cara deformadas por las picaduras". "Estoy destrozado y harto de todo", ha concluido.

Kiko Matamoros se encuentra pasando sus peores días en 'Supervivientes'. Las picaduras están provocando que su ánimo esté por los suelos y, además, a ellas se suman también el hambre y el cansancio. Por ello, el programa le ha preparado una inesperada sorpresa. El colaborador iba a recibir la llamada de su novia, Marta López Álamo. "Mi amor", le decía Marta desde plató. Cuando Kiko ha escuchado su voz no ha podido evitar emocionarse. "Mi vida, estoy orgullosa de ti, te amo con todo mi corazón. Todo lo que hablamos antes de irte sigue exactamente igual".

"No van a poder contigo unos mosquitos. Estate como la primera semana, dándolo todo. Queremos ver a un Kiko gracioso, lo buena persona que eres, lo humano que eres y el gran corazón que tienes. El hombre del que estoy enamorada merece que lo conozca todo el mundo".

"Te amo con locura, quiero pasar toda mi vida contigo. Te adoro y te echo muchísimo de menos. Tienes que aguantar, estamos todos apoyándote. Te amo, te amo, te amo, te amo, mi amor".

Kiko se ha llegado a plantear abandonar el programa en numerosas ocasiones. Las picaduras que tiene por todo su cuerpo han sido uno de los motivos que han hecho que su ánimo esté por los suelos, pero a ellas se suman el hambre y el cansancio.

Carlos Sobera ha hablado con él en directo: "¿Cómo te encuentras?", le preguntaba. "Muy molesto, con muchas picaduras, las manos inflamadas… Pero con ganas de tirar para delante y demostrar que, a pesar de tener 65 tacos, hay narices para seguir a pesar de todas las dificultades".

"Ese es el Kiko que nos gusta a todos", decía Sobera mientras el público aplaudía y su novia Marta sonreía desde plató. "Creí que iba a ser un poco más fácil, no contaba con que me iban a picar los bichos estos de esta forma salvaje. Tengo partes de mi cuerpo inflamadas y con problemas incluso de movilidad o para cerrar las manos".