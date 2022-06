Si hay algo de lo que se ha hablado este viernes es de la boda de ensueño de Chenoa y Miguel Sánchez Encinas en Mallorca. Los dos tortolitos han reunido a sus seres queridos más cercanos para celebrar, por fin, su amor por todo lo alto y así ha sido. Muchos han sido los compañeros de 'Operación Triunfo' que se han quedado sin invitación, pero la cantante ya avisó de que haría varias celebraciones... ¿qué hay de cierto en esto?

Europa Press Reportajes ha hablado en exclusiva con Javián y nos ha desvelado el gesto que tendrá Chenoa con la gente que se ha quedado fuera de la lista de invitados. El cantante ha podido hablar con ella y le ha confesado su intención de organizar una cena con la gente que no recibió invitación para enlace: "sí que tiene un compromiso de, quedar con los que no ha hecho, por lo menos cenar".

La quedada sería en Madrid, teniendo que desplazarse las personas que sean de otras comunidades: "sí, estaba pensando en hacer una cena en Madrid, seguramente". Ha podido desearle lo mejor en esta nueva etapa y asegura que su relación sigue siendo buena: "claro. De hecho, hablé ayer con ella, todo perfecto. Le deseado todo lo mejor del mundo".

El cantante entiende que no recibió invitación por no considerarle dentro de su círculo más cercano a pesar de mantener el contacto con ella durante los últimos meses: "bueno, imagino que habrá elegido a los más allegados, con los que tiene más contacto. Aunque tengo contacto, yo qué sé, es en Mallorca, habrá hecho su cámara. No hay ningún problema". De esta manera, tendremos que estar muy pendientes de cómo Chenoa vuelve a celebrar su amor por el urólogo con sus excompañeros de concurso.