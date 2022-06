Fue uno de los ganadores de Masterchef más mediáticos. Y probablemente más conocidos. Jorge Brazálev ha seguido, de hecho, ligado al mundo de la televisión de una o de otra forma. Hace varias semanas, por ejemplo, se le pudo ver tanto en El Hormiguero como en El Desafío de Antena 3. Por eso tiene una gran legión de fans. Muchos de ellos se preguntaban estos días por un extraño cambio: el de su nombre de usuario en redes sociales que ahora es “incordio”. “¿Qué te ha pasado para cambiarlo?”, le preguntaba una usuaria de Instagram no hace mucho.

En su cuenta de Instagram, de hecho, el cocinero comparte muchas de las recetas que elabora y habla de sus proyectos personales. Pero no solo eso. También comparte ciertas imágenes un poco picantes o subidas de tono como aquella con la que sorprendía hace días y en la que se le podía ver "cargado" con unos huevos.

Masterchef se ha convertido casi en un talismán para una menguada TVE. La cadena pública no lo está pasando bien en los últimos tiempos en lo que a audiencia se refiere. No en vano ya no compite cara a cara con otros grandes canales de imperios mediáticos como Antena 3 o Telecinco. Y en este sentido TVE sabe explotar bien el formato de los cocineros anónimos que buscan hacerse un hueco en el duro mundo de la cocina.

A lo largo del año se emiten, casi sin solución de continuidad, tres tipos de formatos de Masterchef: el de personas “anónimas”, el de famosos y el de niños, que es el próximo en estrenarse coincidiendo con la navidad.

De hecho ahora está a punto de estrenarse, coincidiendo con la edición senior de La Voz, otra nueva versión para gente mayor de este talent. Habrá que ver si tiene el mismo éxito que los otros hermanos que han pasado a lo largo de estos años por la emisión de Televisión Española.