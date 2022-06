Todavía asimilando su histórico tercer puesto en Eurovisión y la locura que ha desatado su espectacular actuación en el Festival, Chanel ha reaparecido en una multitudinaria rueda de prensa ofrecida en Madrid y, con una inmensa sonrisa y una naturalidad difícil de encontrar, ha confesado cómo se encuentra en estos momentos y cuáles son los siguientes pasos que dará en su prometedora carrera musical.

Sin dejarse nada en el tintero, la artista se ha pronunciado también sobre el posible eurotongo - ya que seis países han presentado una queja contra la organización por mala praxis en las votaciones, por lo que Chanel podría alzarse con el segundo puesto en Eurovisión - y ha respondido a todos aquellos que criticaron ferozmente su elección como la candidata española al certamen tras su polémica victoria en el Benidorm Fest.

Radiante con un total look negro con pantalón fluido y parte de arriba con guantes incorporados, la cantante se ha mostrado "muy agradecida", "feliz" y "sorprendida" por el inmenso cariño recibido por parte de todo el país, asegurando que está "satisfecha por haberlo dado todo" en Turín y "muy orgullosa" del "trabajazo" que han hecho tanto ella como su cuerpo de baile, a los que considera ya parte de su familia.

"Han sido muchos meses enfocados en el trabajo, y de repente tanto brillo te ciega. Es muy fuerte" ha admitido sobre cómo se siente al ver la entrega de los fans, destacando que la clave de su éxito ha sido el esfuerzo: "Lo que hicimos en ese escenario no es a toque de varita mágica. Es con trabajo, dedicación y mucha energía".

Sin querer entrar en la posibilidad de alzarse con el segundo puesto en el Festival si se demuestra el 'Eurotongo' tras las protestas de seis países por alterar sus votaciones - de quedar 2ª España podría organizar Eurovisión el año que viene de no poder celebrarse en Ucrania, país vencedor - Chanel ha destacado que ella, como artista, ha hecho su trabajo, y ahora le toca a la organización pronunciarse: "Todo se verá" ha afirmado sin ocultar su ilusión.

Y hablando de ilusión, Chanel ha leído muy emocionada la felicitación que ha recibido por parte de los Reyes Felipe y Letizia por "haber hecho historia con su fantástica actuación". "Es muy fuerte, estoy en shock. ¿Cómo que doña Chanel Terrero? Esto nunca me había pasado" ha comentado.

Como no podía ser de otra forma, durante la rueda de prensa también se le ha preguntado por las críticas que sufrió tras ser elegida como candidata española a Eurovisión. Algo de lo que, confiesa, ha intentado no estar pendiente, asegurando que su actuación no estaba encaminada a callar bocas: "Soy una mujer positiva que veo el lado positivo de las cosas. Lo malo pasó y está detrás". "No hemos trabajado para callarle la boca a nadie, sino por la candidatura y por nosotros, por mí, por defender nuestra candidatura lo mejor posible. He trabajado en la vibra positiva y todas esas cosas se han colocado solas" ha confesado.

Por eso, y señalando que no se arrepiente "absoutamente de nada", Chanel reconoce que ahora necesita "descansar, tomarme unas vacaciones y analizar todo lo que ha pasado, porque echando la vista atrás ha sido muy heavy".

Y después, "cositas relacionadas con la música y el musical de Nacho Cano" adelanta, prefiriendo no desvelar más detalles del que podría ser su primer disco y catapultarla definitivamente, y tras su espectacular actuación en Eurovisión, al estrellato.