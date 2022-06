Todavía adaptándose a la vida 'normal' tras su paso por 'Supervivientes', Ainhoa Cantalapiedra ha reaparecido en un evento en el popular Bingo Las Vegas y, asegurando que su estómago no le permite comer como le gustaría tras el hambre extrema que pasó en el reality, reconoce que "extraña mucho dormir a la intemperie".

Muy autocrítica con su concurso, la cantante cree que "podría haber hecho más", aunque también explica que "ha habido gente que no me ha llegado a entender". "He entrado en un programa en el que muchos compañeros discutían y yo no soy de discutir, me gusta ser tranquila, soy muy cariñosa y no me he dejado conocer bien" confiesa.

Sobre la incipiente relación de Anabel Pantoja y Yulen, Ainhoa no lo tiene claro: "No me gusta mentir, Yulen me comentó de su boquita maravillosa que él no se sentía como creía que Anabel se sentía. Creo que además no es su prototipo, él comentó que le gustaban con acento, rubias... pero el amor no tiene ningún tipo de limitación. Han pasado muchas cosas y el amor se magnifica allí"

"No creo que Yulen se acerque por interés, pero sí puedo pensar que hay mucha presión, ve a Anabel muy enamorada y eso al final te atrae. La isla al final te lleva a mucha tensión, necesitas amor, cariño..." añade, escéptica sobre si la pareja durará tras el reality: "Si cuesta que dure el amor en la vida normal, imagínate viniendo de un reality, no lo sé, ojalá".

"A los 65 años yo sería un poco vaga también, para mí hace un concurso maravilloso, me quito el sombrero" apunta sobre Kiko Matamoros, de quien admite que "me ha asombrado gratamente que no solamente por la edad, no se come, el tipo está dándolo todo, lo que dice es oro". "Me ha maravillado, quiero conocerle más fuera, le veo ganador" confiesa.

Otra cosa que sorprende de Kiko Matamoros es su extrema sinceridad, tal y cómo ha demostrado en el concurso. Lara Álvarez lanzaba una pregunta con la siguiente fórmula: "¿Quién es el concursante más...?", seguida de un adjetivo. Los participantes debían levantar la fotografía del concursante a quién más representara esta virtud o defecto. Más tarde, la audiencia votaría quién cree que ha sido el superviviente más sincero. Los tres ganadores recibirían un delicioso trozo de pizza.

"¿Quién creéis que es el concursante más tramposo en lo que vamos de edición?", ha preguntado la presentadora. Haciendo un alarde de sinceridad, Kiko Matamoros ha levantado su propia fotografía. "He sido posiblemente el más tramposo de la edición porque he participado en todas las trampas colectivas y en alguna individual. Algunas en beneficio de mis compañeros y otras en beneficio propio. Soy el más tramposo, lo reconozco", ha confesado él.

"Lo que hace una pizza eh...", se ha reído Lara Álvarez. "No, no, si lo he largado yo. Cuando me han pillado lo he dicho, y aunque no me hayan pillado también. Esto es supervivencia y la trampa también forma parte de la supervivencia"

El tertuliano también se identifica como el concursante que menos aporta al grupo: "En términos generales soy el que menos aporta. No he pescado un puñetero pez, ni pienso. Lo que puedo apartar es sabiduría y buenos consejos, pero bueno eso es más fácil