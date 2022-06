Anuar Beno está siendo uno de los concursantes más polémicos de 'Supervivientes'. Su complicado carácter, sus explosivos enfados y los descalificativos que ha dedicado a algunos de sus compañeros, como a Juan Muñoz - al que tildó de "fracasado" - o Ana Luque - a la que se llamó "vieja" - le han convertido en el centro de todas las críticas en los últimos días.

Sin embargo, y a pesar de que se dijo que su hermano Asraf estaría 'avergonzado' del concurso que está haciendo, el prometido de Isa Pantoja continúa defendiéndolo a capa y espada y no ha dudado en justificar sus últimas salidas de tono asegurando que "el hambre es malo y Anuar lo está pasando muy mal".

"Quitando eso, está haciendo un gran concurso" mantiene Asraf, confiado en que su hermano remontará y mostrará su mejor cara durante el reality.

No obstante, el concursante ha vuelto a ponerse en el ojo del huracán por sus último comentario. Los supervivientes han tenido que enfrentarse a un nuevo reto. Ana Luque ha recogido un pergamino del Pirata Morgan en el que se indicaban las instrucciones para la prueba:

"Un nuevo reto es espera en la cima de esta montaña. Pero estoy caprichoso y he decidido que solo subirán a mi atalaya los dos mejores supervivientes dentro de vuestro grupo. Las estrategias son vitales. Pensadlo bien porque el reto de hoy es un tanto diferente", decía el mensaje.

Sin saber qué pensaban sus compañeros, Anuar Beno lo tenía clarísimo: "Yo", ha confesado. La reacción de sus compañeros ha sido de lo más diversa. Mientras Tania estallaba en carcajadas, Anabel Pantoja brotaba contra el concursante y Ana Luque intentaba hacerle entrar en razón.

"Bueno…llevo 16 peces, he subido a por más leña", insistía el hermano de Asraf. "Bueno yo también he subido cuando tú no subías...", le aseguraba la de Torremolinos. Finalmente, eran él y Ana quienes realizaban la prueba. Anabel Pantoja ponía el grito en el cielo: "¡Yo también quiero comer!".