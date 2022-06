Tania puso punto y final a su paso por la palapa de 'Supervivientes 2022'. La exparticipante de la cuarta edición de 'La isla de las tentaciones' se convirtió en la nueva 'parásito' de Playa Paraíso junto a Marta Peñate después de que fuese la menos votada en la votación semanal contra Mariana y su pareja Alejandro. Ahora, no tiene más tiempo para disfrutar de Honduras.

Ya en España Ion Aramendi ha entrevistado a Tania Medina tras su vuelta de Honduras y han dedicado especial atención a la relación entre la canaria y Alejandro Nieto. El presentador ha querido darle un consejo a la ex superviviente sobre su relación de pareja. El plató ha recibido esta noche a la sexta expulsada de 'Supervivientes 2022', Tania Medina. El presentador ha hecho referencia en su entrevista a la gran bronca que ha marcado el concurso de Alejandro y Tania. La pregunta ha sido clara: "¿Si vuelves a hablar con un chico en una discoteca, se lo contarías a Alejandro?", le ha dicho Ion Aramendi. A lo que la canaria ha respondido con un contundente "sí".

"¿Te puedo dar un consejo"?, ha comentado el presentador después de la respuesta de Tania. "No tienes por qué hacerlo", ha añadido. El presentador considera que si alguien habla con algún chico o chica en una fiesta no tiene por qué contárselo a su pareja. Tania, por su parte, piensa que se equivocó en no reconocer la verdad cuando Alejandro se lo preguntó.

En redes sociales, el público se ha mostrado molesto por el comentario del presentador, al que siempre se le ha apoyado desde que se puso al frente de Conexión Honduras. "Ahí no has estado bien Ion... Cada uno que haga lo que quiera. Nos hemos acostumbrado a decirle a los demás como deben llevar su pareja y nos equivocamos. Cada pareja tiene sus códigos y no sabemos nada de ellos. Me encantas, eres el mejor presentador de la cadena, sin duda". "Ni tu ni nadie sabe lo que pasa en cada casa y los pactos de las parejas complicado opinar".