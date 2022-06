El plató del reality de supervivencia vivió anoche una velada cargada de emociones. El presentador, Ion Aramendi, dirigió una gala en la que Anuar Beno resultó el expulsado definitivo de la semana. Las semanas van pasando, el reality va llegando a su final, por lo que cada vez quedan menos concursantes dentro de los Cayos Cochinos.

En un intermedio del programa, el cantante Omar Montes, junto a su acompañante, Nyno Vargas, realizaron una actuación musical que puso a todo el público en pie para presentar su nueva canción: "Bandolera". Tras la finalización de esta, Aramendi deseó suerte al dúo musical con su carrera artística. Pero antes de abandonar escena, Vargas interrumpió al presentador: "Espera porque Omar tiene algo que decir, ¿puede?", dijo el cantante. Aramendi se quedó asombrado pero accedió ante tal petición.

"Me sabe mal que hayamos venido a cantar Nyno y yo esta canción tan bonita y el pobre Asraf -actual pareja de Isa Pantoja- se haya tenido que salir de aquí cuando nosotros lo apreciamos mucho. Estaba ahí el pobre -Asraf- bailando con menos salero que parecía que estaba ahí bailando el 'Waka-waka' de Shakira", declaró Montes. Este dardo hacia la actual pareja de su ex novia, no ha dejado indiferente a nadie.

Por el momento, Beno no ha ofrecido ninguna respuesta, pero se espera que se pronuncie en las próximas horas por redes sociales.

Asraf se desdice sobre su hermano Anuar

Sin embargo, y a pesar de que se dijo que su hermano Asraf estaría 'avergonzado' del concurso que está haciendo, el prometido de Isa Pantoja continúa defendiéndolo a capa y espada y no ha dudado en justificar sus últimas salidas de tono asegurando que "el hambre es malo y Anuar lo está pasando muy mal".

"Quitando eso, está haciendo un gran concurso" mantiene Asraf, confiado en que su hermano remontará y mostrará su mejor cara durante el reality.

Mientras el modelo no ha dudado en salir en defensa de Anuar, Isa prefiere mantenerse al margen de las informaciones que apuntan a que su hermano Kiko Rivera - al que se ha visto con un aspecto muy descuidado en su última aparición en el 'Deluxe' - estaría pagando con su salud las consecuencias de su distanciamiento con la familia.

Además, hemos aprovechado para preguntarle a Isa por el inminente inicio de la gira por Sudamérica de Isabel Pantoja, aunque la peruana confiesa que no ha hablado con ella y que tampoco sabe nada de la serie que podría hacerse sobre la vida de su madre: "Es que ni idea la verdad, dijeron que si lo iban hacer en un principio hace tiempo, pero no sé si finalmente se hace o no".