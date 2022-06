La pareja de concursantes más aclamada de 'Supervivientes' ha mantenido una noche de pasión en la isla captada por las cámaras del programa. Anabel Pantoja y Yulen Pereira fueron grabados durante la madrugada, en un encuentro bajo los sacos de dormir, que demostraría que entre ellos hay algo más, tal y como se mostró en el debate del domingo, con Ion Aramendi.

En las imágenes emitidas durante la tercera gala semanal del formato de Telecinco, se pueden observar movimientos muy reveladores bajo los sacos de dormir entre los dos participantes. Lydia Lozano dio su versión de los hechos, por lo que se puede apreciar: "Él está quieto, la que se mueve es Anabel".

La madre del deportista, en plató, analizó el vídeo y dio su impresión: "Le han pillado, pero tampoco hay que llevarse las manos a la cabeza". Además, Arelys admitió que si la hija de Isabel Pantoja le gusta a Yulen, ella no va a poner ninguna traba a su relación: "No me tiene que gustar a mí, le tiene que gustar a él", confesó asegurando que respetará en cualquier caso la opinión de su hijo.

Mientras que Anabel Pantoja sigue dando pasos de gigante en su relación con Yulen Pereia dentro de 'Supervivientes', Omar Sánchez, su ya exmarido, trata de rehacer su vida. Tras mudarse de casa y refugiarse en sus amigos, el canario no esconde la decepción que siente con la que hasta hace poco pensaba que sería la mujer de su vida.

Aunque la pareja se había separado después de pocos meses casados, el canario contó durante su entrevista en 'Sálvame Deluxe' que habían mantenido relaciones sexuales antes de que la sobrinísima de Isabel Pantoja pusiese rumbo a Honduras.

Este domingo, después de que 'Conexión Honduras' emitiese nuevas imágenes de Anabel Pantoja con Yulen protagonizando movimientos sospechosos, Omar ha vuelto a utilizar sus redes sociales para mandarle un mensajito a su ya ex: "Las personas no cambian con el tiempo, el tiempo te muestra lo que en realidad son", ha escrito.

Hace unos días, Omar también reaccionaba a unas imágenes protagonizadas por Anabel y Yulen: "No esperes nada de nadie, es mejor estar sorprendido que decepcionado. En lo bueno y en lo malo ahí están", escribía junto una foto en la que aparece con un amigo.