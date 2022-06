El programa "Supervivientes" vivió anoche uno de los momentos más divertidos de la edición. El tertuliano de "Sálvame", Kiko Matamoros, es uno de los concursantes más polémicos de los Cayos Cochinos. Según la audiencia, Matamoros está "lleno de privilegios", por lo que los fans del reality temen que "todo se trate de un gran amaño para que se lleve el programa".

Pero lo importante aquí, es lo que le pasó mientras comía con sus compañeros. Una noche, Nacho Palau y el tertuliano se encontraban en la playa poniéndose hasta arriba de cangrejos. El ex de Miguel Bosé le explicaba a Kiko que la mejor parte de los crustáceos eran las patas, por lo que Matamoros no dudó en hincarles el diente. Fue ahí cuando, de repente, se dio cuenta de que se había partido uno de las dos paletas.

Al día siguiente, el tertuliano le enseñaba su nueva sonrisa a sus compañeros. Todos se rieron a carcajadas mientras le ponían motes y le sacaban parecidos: "Pareces el Pozí", le dijo Alejandro Nieto; "cuñaaaaaaao", le dijo Ana Luque, que intentó animarle, pero que al final terminó riéndose a la par que sus compañeros: "“Uy, qué arte, por Dios, tienes pinta de malillo”, le dijo.

Para los que dicen que Kiko no hace nada, pero sí se ha dejado hasta un diente. 😜#ConexiónHonduras9 pic.twitter.com/jHskju718V — 💜Nakira💜 (@Nakira74) 19 de junio de 2022

Eso sí, cuando a Anabel Pantoja se le ocurrió jactarse del tertuliano, este le contestó: "Pues anda que tu tía estaba guapa cuando le faltaba un diente y nadie le decía nada", refiriéndose a Isabel Pantoja; palabras que no parecieron agradar a la sobrina de la tonadillera, que le contestó: "Ay hijo, no se te puede decir nada".

El juguete sexual de Kiko Matamoros

Las concursantes han tenido una picante conversaciones a orillas del Mar Caribe en la que han desvelado el uso que hacen de sus juguetes sexuales. "¿Tú tienes consolador en tu casa Ana?", preguntaba Anabel Pantoja. Ante la negativa de la de Torremolinos, la sobrina de la tonadillera contaba su experiencia: "Yo no necesito más que eso y chocolate", aseguraba.

La conversación se ha trasladado al plató de "Supervivientes". "¿Quién tiene consolador en casa?", preguntó el presentador del programa mirando a Marta López Álamo. "¿Tú tienes?", ha insistido. "Pues claro", ha respondido ella. "Con él, lo uso con él", ha puntualizado la influencer. "¿Lo usas con él? Qué bonito", ha comentado Jorge. "Claro, juegos de pareja", ha confirmado ella.

"A mí me regalaron uno pero era de un actor porno y era enorme, está en la caja. También mi director me regaló un estimulador prostático pero lo perdí en una mudanza", ha comentado entre risas Jorge. "¿Pero sola los utilizas?", ha seguido preguntando a la novia de Matamoros. "Eso ya no desvelo", ha zanjado ella.