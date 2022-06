El reality de Telecinco iniciaba la tarde de hoy enviando a los concursantes un nuevo reto que deberían cumplir si querían disfrutar de una apetecible recompensa para acompañar sus comidas. La misión: cada uno de los supervivientes tenían que pescar al menos un pez en un plazo de dos horas. Todos ellos se han abalanzado al mar para cumplir con el objetivo. Habían terminado todos, incluida Anabel Pantoja, cuando Kiko Matamoros se ha echado al mar junto a su compañero Alejandro Nieto. El resto de concursantes han empezado a vitorear al tertuliano y el novio de Tania, mejor superviviente según la audiencia, ha corrido a ayudarle.

Tras un largo tiempo de intentos, Matamoros consiguió hacerse con un ejemplar "bastante grande", según el resto de participantes. Sus compañeros se volvieron locos gritando al colaborador, que no era capaz a salir a la superficie y ha tenido que ser rescatado por Alejandro. "¡Que se ahoga, que se ahoga!", exclamaba la sobrina de la Tonadillera.

Una vez ya fuera del agua, Kiko pudo escuchar los aplausos y reconocimientos de sus compañeros, los cuales han empezado a hacerle la ola. Ya en imágenes del confesionario, Matamoros contó cómo se sentía tras la captura: “He sentido una satisfacción enorme por ver las caras de los demás, la alegría de los demás, que también la he hecho mía”. "Parecía que habías cogido la antorcha olímpica, mañana te vienes conmigo a pescar", le dijo Ana Luque.

Tras esto, los supervivientes se han encontrado la recompensa: Cebollas, tomates, ajos, pimientos... Un manjar que todos los supervivientes han agradecido enormemente al Pirata Morgan.

Kiko Matamoros y su problema de salud

Kiko compartió con alegría que se encontraba mejor físicamente: "Puede parecer que para mí el concurso es una idiotez, pero esto me está cambiando mucho y creo que para bien. El médico me ha dicho que en dos meses he ganado cuatro años de vida".

A continuación, quiso explicar qué le ocurrió antes de 'Supervivientes': "Poco antes de entrar tuve un proyecto de infarto. Me estoy superando a mi mismo y cuando entré quise demostrar que se puede luchar sin aditivos ni conservantes", reconoció ante los espectadores del reality.