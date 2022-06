Kiko Matamoros está dando mucho de qué hablar en 'Supervivientes 2022'. Pese a que su concurso no le está gustando a muchos de sus compañeros, el colaborador de televisión sí que está dando contenido cada semana.

El hambre está jugando malas pasadas a los concursantes. Ejemplo de ello es lo que ha pasado en la última prueba del concurso, donde Kiko ha cogido un trozo pequeño de comida. Lará Álvarez e ha reprendido diciendo que se devolviese la comida a la mesa, siguiendo instrucciones de la organización. Kiko ha reaccionado un poco tarde a las explicaciones (ya había comido algo) peor posteriormente ha devuelto los cereales a la mesa. "Es el hambre, yo lo entiendo ", le decía una comprensiva Lara Álvarez. Sin embargo, muchos usuarios han criticado que realmente Kiko no dejaba nada en la mesa:

La novia de Kiko Matamoros se sincera sobre el juguete sexual que comparten

Las arenas de los Cayos Cochinos ya han visto de todo. Desde los desplantes de algunos concursantes, pruebas imposibles, hambre, y algún que otro ridículo. Sin embargo, esta edición -en otras sí que ha sucedido- no había tenido imágenes de desnudos. Hasta hoy. En Honduras también hay tiempo para el disfrute, por lo que, Mariana, Ana Luque, y Anabel Pantoja, han decidido ponerse en pelota picada para darse un chapuzón en las cristalinas aguas del pacífico.

Las concursantes han tenido una picante conversaciones a orillas del Mar Caribe en la que han desvelado el uso que hacen de sus juguetes sexuales. "¿Tú tienes consolador en tu casa Ana?", preguntaba Anabel Pantoja. Ante la negativa de la de Torremolinos, la sobrina de la tonadillera contaba su experiencia: "Yo no necesito más que eso y chocolate", aseguraba.

La conversación se ha trasladado al plató de 'Supervivientes'. "¿Quién tiene consolador en casa?", ha preguntado Jorge Javier Vázquez mirando a Marta López Álamo. "¿Tú tienes?", ha insistido. "Pues claro", ha respondido ella. "Con él, lo uso con él", ha puntualizado la influencer. "¿Lo usas con él? Qué bonito", ha comentado Jorge. "Claro, juegos de pareja", ha confirmado ella.

"A mí me regalaron uno pero era de un actor porno y era enorme, está en la caja. También mi director me regaló un estimulador prostático pero lo perdí en una mudanza", ha comentado entre risas Jorge. "¿Pero sola los utilizas?", ha seguido preguntando a la novia de Matamoros. "Eso ya no desvelo", ha zanjado ella.