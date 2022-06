En los Cayos Cochinos cada vez quedan menos integrantes. Tras la reciente expulsión de Anuar Beno, hermano de la actual pareja de Isa Pantoja, Asraf Beno, apenas siete participantes continúan sus peripecias por Honduras. La gente está muy pendiente del desarrollo del reality, por lo que las redes del concurso televisivo arden cada vez que Mediaset sube contenido.

Hace escasos minutos, el Twitter oficial de "Supervivientes" ha colgado un vídeo en el que se les pregunta a los concursantes: "a quién llevarían para participar a la isla". Alejandro Nieto e Ignacio de Borbón se han decantado por el presentador de Sálvame: "Me gustaría mucho verlo aquí, tiene que ser curioso y tiene mucha experiencia", decía la pareja de Tania. Anabel Pantoja y Ana Luque -a pesar de que esta última no sabe que la "Princesa del pueblo" ha confesado que no puede con ella- han optado por Belén Esteban: "Creemos que lo haría muy bien".

Kiko Mamatoros ha escogido a su compañero de programa, Kiko Hernández: "Creo que nos podría ofrecer momentos muy divertidos". Mariana se ha decantado por la cantante con la que comparte continente, Shakira: "Que venga aquí y baile el 'Waka-waka'", manifestó. Pero la propuesta más reseñable la ha hecho Nacho Palau, expareja de Miguel Bosé: "Invitaría a Miguel a venir a la isla. No lo digo a mal, es lo primero que me ha venido. Es una experiencia jodida en la que tienes que compartir cosas con mucha gente distinta con hábitos diferentes. Igual no debería haberle nombrado a él, pero es el primero que me ha venido", declaró.

Palau se come una tarántula

Durante una madrugada hondureña, el ex de Miguel Bosé caminaba por la orilla cuando de repente se sorprendió: "¡No puede ser!, exclamó. Había encontrado una tarántula caminando por la arena. En ese momento, dio captura al animal con un palo de madera y fue a mostrárselo a sus compañeros, quienes le aconsejaron que no se lo comiera: "Puede ser peligroso para tu salud". Sin embargo, Palau hizo caso omiso y se puso a cocinarla. Una vez terminado, le hincó el diente: "No está tan mal, sabe salada", dijo.

Al día siguiente, en una conversación mantenida con Ana Luque, otra de las concursantes, Nacho aseguró que si se encontraba cualquier animal se lo iba a comer: "Todo lo que esté vivo, me lo voy a comer. Las patitas estaban saladitas", le dijo. Luque alucinaba con las declaraciones de Nacho, asegurándole que podía haber tenido graves problemas de salud tras la ingesta del desagradable animal. Sin embargo el ex de Bosé fue cauto: "Solo me he comido las patas. Podría haberme comido el abdomen, pero no estaba seguro de dónde podría tener el veneno, así que preferí no hacerlo", explicó Palau.