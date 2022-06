Luismi concluye su participación en la décima edición de 'Masterchef'. El bombero fue expulsado este lunes del culinario de TVE después de que no convenciese al jurado con la réplica que realizó de un plato de Iván Cerdeño, chef manchego con 3 soles Repsol. "Están los colores, pero no los sabores. Son dos platos diferentes", afirma Pepe Rodríguez tras catar su elaboración.

"Ha sido un plato muy difícil. Lo he intentado desarrollar de la mejor manera posible, pero bueno, es un juego. Siempre lo doy todo en todos los aspectos. No quiero llorar porque quiero despedirme con una sonrisa porque quiero que me recordéis así", dijo Luismi en su despedida, añadiendo que quiere que la ganadora de esta edición sea Verónica, que mantuvo una semana más el pin de la inmunidad con muchos apuros.

Lo cierto es que Luismi había vivido una nueva noche muy complicada en las cocinas de 'Masterchef'. Además de no acertar con la elaboración que hizo en la primera prueba, el bombero vivió una lucha de egos con Adrián en la prueba de exteriores, llegando a explotar en mitad del cocinado en Ciudad Rodrigo (Salamanca): "Estoy harto de que se me ningunee".