Complicados momentos para José Ortega Cano que, haciendo oídos sordos a las controvertidas declaraciones sobre su matrimonio que ha hecho Ana María Aldón en televisión, sigue negando que exista ningún tipo de problema en su matrimonio y confiesa que no entiende la saña que hay contra su persona.

Aunque la gaditana le ha pedido públicamente que le de su sitio y que disfruten de la vida porque ella quiere sentir que le hace feliz su relación —desvelando que el torero está ausente, triste y más lejos de ella desde que se emitió la docuserie de Rocío Carrasco— las cosas no han cambiado en la pareja.

Y es que a pesar de que este fin de semana Ortega y Ana María asistieron juntos al bautizo de la hija de unos amigos en Andalucía —momento del que la colaboradora presumió en sus redes sociales, intentando ahuyentar las voces que apuntan a que su separación es inminente— la pareja regresó por separado a Madrid y, aunque su presencia estaba confirmada en la presentación de los nuevos carteles de la Feria de San Isidro, la gaditana prefirió quedarse en casa y el diestro acudió al acto acompañado por Gloria Camila.

Afectado por todo lo que se ha dicho sobre él y sobre su matrimonio en los últimos días, Ortega Cano evitó posar para la prensa y protegido en todo momento por su hija, conseguía pasar desapercibido durante la gala en la que llamó poderosamente la atención la ausencia de Ana María.

A su salida de la plaza, ocultos en la parte de atrás de un coche conducido por uno de los sobrinos del diestro, Ortega y Gloria tenían que enfrentarse a las incómodas preguntas de Kiko Jiménez que, ejerciendo de reportero para el programa en el que colabora, 'Sálvame', no dudó en salir corriendo detrás del vehículo en el que iban su exnovia y su 'exsuegro'.

Fue allí donde vivieron un momento realmente tenso. Kiko Jiménez continuaba haciéndole preguntas. Ortega Cano, quien llegaba escoltado por seguridad del evento, no daba respuesta. "No dé golpes al cristal", decía Kiko. "¡Cornudo!", le gritaba el diestro desde dentro del coche. Kiko no conseguía dar crédito en ese momento: "¿Cómo me ha llamado?", decía.

En medio de constantes rumores de un distanciamiento cada día más evidente entre José Ortega Cano y Ana María Aldón, hemos visto al diestro volviendo a Madrid tras un fin de semana en Andalucía en el que la pareja ha intentado acallar las constantes especulaciones sobre el futuro de su relación. "Maravilloso el día de ayer en el cortijo. Enhorabuena a nuestros amigos Mariano y Ángela por el bautismo de su pequeña Ana Patricia. Gracias de todo corazón por hacernos partícipe de este día tan importante" ha publicado la propia Ana María Aldón en redes sociales tras haber hecho público el complicado momento que vive en su matrimonio. "Yo no soy Rocío Jurado, pero soy persona. Hemos pasado etapas muy malas juntos, y yo he estado ahí. Espero que llegue un momento en el que disfrutemos y vivamos la vida" explicó Ana María en el programa en el que colabora. "Yo creo que lo que hablé ha sido consecuencia de sus propias palabras también, como el tema de Rocío Jurado, que dice que él estaba muy enamorado y que la echaba de menos... Eso no le he dicho yo. Yo no he sacado nada a la luz" añadió entonces esperando una respuesta de su marido que no terminó de llegar.

Cansado de los rumores de crisis que han sacudido a su matrimonio con Ana María Aldón después de que la andaluza se sincerase en 'Viva la vida' reclamando públicamente al torero que disfruten de la vida y que le dé su sitio, José Ortega Cano ha roto su silencio y, a su llegada a su domicilio este lunes ha dejado claro que nada hay de cierto en las informaciones que apuntan a una posible separación de la madre de su hijo José María.

"Que tengan muy claro que Ana María y José Ortega Cano se llevan de maravilla. No hay ningún problema de ningún tipo. Es totalmente falso. Existe una comunicación y un amor y un cariño divino. No hay separación ni hay nada. Lo que hay es un buen rollo de familia" aseguraba el maestro.

"Es una cosa que se engorda en los canales de televisión y se lo inventan. No lo entiendo. Es totalmente absurdo y mentira" ha señalado Ortega, lamentándose de la "saña" que cree que hay en su contra por parte de los medios de comunicación tras hacernos eco de las declaraciones de Ana María en 'Viva la vida' revelando en primera persona el delicado momento que atraviesa su relación.

Unas declaraciones que hoy ha querido matizar, explicando que no está enfadado "para nada" con la prensa pero evitando salir al paso de los duros reproches que su mujer le ha hecho en su programa en las últimas dos semanas.

Eso sí, más claro que nunca y zanjando de una vez por todas los rumores de separación en su matrimonio, Ortega Cano ha revelado que está "enamorado hasta las trancas" de Ana María Aldón. Un paso al frente con el que el diestro ha querido dar su lugar a la andaluza, que hace unos días confesaba que quería sentir que podría hacer dichoso a su marido.