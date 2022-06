Preocupación por el estado de salud de un concursante de "Supervivientes". La audiencia se ha mostrado alarmada tras ver la actuación de uno de los supervivientes en una de las pruebas del primer programa del exitoso "reality" de Telecinco.

Los últimos días en Honduras se han convertido en un auténtico infierno para Juan Muñoz. El superviviente tiene un dolor insoportable en uno de sus pies. Tanto, que apenas puede caminar.

"La gota...", comentaba a sus compañeros. "¿Lo de la gota? ¡No me digas!", le decía preocupada Ana Luque. "Llevo todo el día jod***. Es una put***, no salgo de una y me meto en otra. Lo que no sé es si es la gota o un esguince, pero no creo que me haya torcido yo nada".

Después de comentar con el resto de supervivientes su malestar, estos se fijaban en el cómico y lo reafirmaban: "Le veo muy jod***", decía Anuar.

Como consecuencia del dolor que viene padeciendo, Juan ha llegado a un punto en el que no puede mantenerse en pie: "No sé lo que es, tener un hierro no es lo mismo que tener un hueso. Muchas veces el hierro te juega malas pasadas".

Después de que Anabel se acercara a preocuparse por su estado lo comentaba con el resto: "Yo se lo he visto y me ha recordado al de mi primo", decía. "El pie todo tieso...". Entonces han recordado que aquel fue el motivo por el que Kiko Rivera tuvo que abandonar el reality.

El motivo por el que Supervivientes no muestra a sus nuevos nominados en la gala

Las nominaciones han llegado una semana más a la palapa de 'Supervivientes 2022' y una noche más las diferencias entre los concursantes han salido a la luz en este complicado momento, siendo uno menos tras ser Ainhoa Cantalapiedra la elegida por la audiencia para convertirse en parásito. La tensión se ha cortado en las nominaciones y es que el ambiente está que arde entre los grupos. La palapa ha estado completamente encendida con las discusiones entre unos y otros.

El programa está siendo una salvación para la peor temporada de Telecinco en años. Aunque los datos no son los de las ediciones pasadas, sí ha conseguido levantar su parrilla y la cadena está dispuesta a exprimir este éxito al máximo. Es por ello que Mediaset ha anunciado hoy que el tramo final de la gala del jueves del reality se traslada a la noche del viernes.

Según se puede leer en su avance de programación, la gala principal -la del jueves- comenzará como es habitual a las 21:55, pero terminará a la una de la madrugada en lugar de a las dos. Esa hora menos se traslada a la noche del viernes, concretamente en el access prime time (de 22:00 a 23:00) bajo el nombre de 'Supervivientes: Los nominados'.

La cadena se guarda por tanto uno de los momentos clave de la gala, cuando se conocen los nominados semanales, para luchar así contra la final de 'El desafío' en Antena 3. Se trata de una estrategia totalmente nueva, aunque hay que recordar que el año pasado la final de 'Supervivientes' se emitió en la noche del viernes.

Con este movimiento, 'Supervivientes' tiene copado casi por completo el prime time de la cadena. Los lunes y los martes se emite un 'Última hora' en el acces, mientras que los miércoles, los jueves y los domingos se llevan a cabo las tres galas semanales. Falta por ver si esta apuesta se mantiene en las próximas semanas o si es solo una emisión excepcional con la que torpedear al talent de la competencia.