La competición entre Orestes y Rafa no para en cada entrega de Pasapalabra. Los dos concursantes siguen intentando llevarse el bote y en alguna ocasión tienen auténticos duelos por ganar el premio del programa o por no ser eliminados. En la emisión de este jueves, los participantes dejaron ver su rivalidad y conocimiento en uno de los 'roscos' más importantes que se recuerdan.

Pasapalabra es uno de los programas del momento. Todo el mundo habla de ello en la cola del supermercado o en la oficina. Pasapalabra ha conseguido trascender la pequeña pantalla y se ha colocado como uno de los programas más vistos de la televisión. Pero que hablen de uno no siempre es bueno. O al menos no del todo. Es, desde hace años, uno de los concursos más importantes de la televisión en abierto. No en vano durante años estuvo triunfando en Telecinco conquistando la última parte de la tarde. Una sentencia del Tribunal Supremo obligó a la principal cadena de Mediaset a dejar de emitir este formato. Fue entonces cuando Antena 3 apostó por su compra y fue una decisión más que acertada. No en vano tener tanto ese programa como El Hormiguero ha hecho que las noticias de Vicente Vallés que se emiten antes y después de estos programas de tanto éxito sean lo más visto del día.

Por ese motivo, Telecinco intentó prolongar el Sálvame y las noticias de cotilleo mientras veía como en su competencia se sumaban los espectadores cada día más al concurso en el que se hacía famosos a personas como Pablo Díaz, el último concursante que consiguió el rosco y que se llevó a casa más de un millón de euros.

Y es que en buena medida el éxito del programa se basa en eso: en tener espectadores muy fieles a determinados concursantes que consiguen convertirse casi en uno más de la familia de quienes están al otro lado de la pequeña pantalla. Esa cercanía y amabilidad es lo que hace que cada vez más gente se sume al formato para intentar que esos concursantes se lleven el mayor premio posible.

Orestes es uno de los concursantes más queridos por el público. Día tras día, una legión de fans se sientan delante del televisor para comprobar si el burgalés consigue halzarse con el codiciado rosco. De momento tendremos que esperar para verlo colorear la última bola de verde. Sin embargo, toda la gente amable tiene un límite. De hecho, el joven concursante del programa de Antena 3 ha dado su opinión en Twitter sobre política; hecho que ha parecido no gustarle a una parte de la audiencia.

Una usuaria de la red social del pájaro tuiteaba lo siguiente: "¿estarías con alguien con una ideología contraria a la tuya?". A lo que el joven burgalés contestaría: "Si alguien se adhiere con ceguera a una ideología preestipulada, chao chao. Excusas para no reflexionar sobre la realidad por uno mismo y encontrar un rebaño en el que triunfar dándote las cosas hechas", zanjó.