Tania Llasera fue uno de los grandes rostros de Telecinco hace más de cinco años, pero lo cierto es que poco a poco fue desapareciendo de la pequeña pantalla y teniendo cada vez más fuerza en redes sociales. Ahora, vive uno de los momentos más felices de su vida con la publicación de su último libro 'Mujer tenías que ser', pero también nos ha confesado que echa de menos los focos de los platós de televisión.

De esta manera, Tania nos ha asegurado que echa de menos la televisión a pesar del buen momento profesional que está viviendo: "la tele la echo de menos y la echaré de menos toda la vida. Yo creo que es donde nací, lo que más me gusta hacer y donde más cómoda estoy, pero al final hay muchas más plataformas hoy día donde la fama se ha democratizado, pero las ventanas de comunicación se han multiplicado y es maravilloso. Bienvenido sea".

La presentadora se ha mostrado muy agradecida ante el éxito que está teniendo su libro 'Mujer tenías que ser': "estoy encantada. Ayer me dijeron que iban a hacer la segunda edición con lo cual significa que la gente está leyendo el libro, está entendiendo el mensaje y me está dando muchísimo feedback y es un libro muy necesario porque dice justamente esto, tranquila, eres mujer y lo estás haciendo bien".

Feliz y pletórica, Tania nos ha desvelado los motivos que le llevaron a escribirlo: "la gota que colmó el vaso en mí en el caso de ser mujer ha sido una gota larga porque trabajar en televisión y cambiar de apariencia fue muy duro. He necesitado mucha terapia, pero para mí la gota que colmó el vaso, aunque no es nada sexy decirlo, fue el confinamiento severo al que nos vimos sometidas las mujeres, y las madres, en particular con niños pequeños en un piso sin exterior, sin terraza, sin aire. Eso fue muy duro porque más que nada vimos un poco que las expectativas de las mujeres que tenemos por los cuidados de la casa y de los niños no han cambiado tanto como nos gustaría pensar".

Tania nos ha hablado como nunca antes y nos ha confesado sobre si su apariencia física influyó en su despido en televisión: "pues no creo que me echaran de la televisión por la apariencia, pero sí creo que al final hay un desgaste en la imagen que cuando sales en televisión, y más cuando eres mujer, nuestro poder, nuestro valor, es casi la imagen, es nuestra herramienta. Cuando dejas de ser tan aparente y joven, no solo a mí, se nos aparca como si fuéramos coches viejos y al final dices ese momento va a llegar, pero yo estoy más contenta que nunca porque para mí es una libertad esta especie de aparcamiento".

Teniendo el verano encima, Tania nos desvela cuáles son los planes para estos meses: "pues estoy con una obra en una casa que me he comprado en el campo y la verdad es que como va bastante retrasada creo que voy a estar bastante aquí. Los niños no tienen cole, se han ido con su padre y estoy de Rodríguez en Madrid o sea que fatal".

A pesar de los rumores continuos, como en casi todas las parejas de personajes públicos, la influencer aclara que no está separada y desvela la clave del éxito de su matrimonio: "no, voy a hacer diez años de casada, pero vivimos cada uno a su manera. El secreto de un buen matrimonio para nosotros es el oxígeno que pueda hacer cada uno su vida dentro de que convivimos y nos queremos. Ni tengo pareja abierta ni nada, solo sencillamente que vivimos nuestra vida. Estamos bien".