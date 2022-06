Hace unas semanas veíamos a Marta Riesco en el plató de 'Ya son las ocho' rompiendo en directo con Antonio David Flores. Unas declaraciones que la reportera hacía el mismo día que celebraba su cumpleaños por todo lo alto y que le iba a presentar públicamente como su pareja oficial.

Lo cierto es que Antonio David ha gestionado fatal la exposición pública que ha tenido desde que su exmujer, Rocío Carrasco, rompiese su silencio en televisión con el documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Desde entonces, el padre de Rocío Flores se ha abierto un canal en Youtube donde arremete contra todo aquel que habla de él o de su familia, siendo el único medio que tiene para defenderse.

No solo eso, Antonio ha tenido que ver cómo los secretos que antes se ocultaban o que no salían a la luz, se publicaban, como su separación con Olga Moreno y su posterior relación sentimental con Marta Riesco... que por mucho que los protagonistas no hayan confirmado desde cuándo mantienen una relación, era un rumor a voces que se sabía, tal y como han comentado en todos los platós de televisión.

Hoy, Antonio David cumple 47 años y lo hace sin Olga Moreno ni Marta Riesco. Su todavía mujer no ha hecho durante estos meses ninguna declaración al respecto de todo lo que se ha publicado, pero sí que aseguró "yo nunca miento"... algo que dejaba en evidencia a la reportera de 'El programa de Ana Rosa' y que dejaba en mal lugar al padre de su hija.

Pero Antonio David finalmente ha roto su silencio. "Quiero aclararos dos cositas, desde hace ya muchos meses vengo diciendo que independientemente de nuestra separación íbamos a seguir siendo una familia. Hoy como es mi cumple voy a salir a comer con mis hijos, Olga y mi madre. Seguimos siendo una familia".

El padre de Rocío Flores ha dejado claro que aunque no sea lo 'normal', al separarse de Olga ha conseguido tener una buena relación: "Parece ser que cuando hay una separación nos tenemos que llevar mal, no es así, hay una relación estupenda desde hace unos meses".

Y por supuesto, también le ha dado su sitio a Marta Riesco: "Respecto a mi relación con Marta, estamos muy felices, queremos que todo el mundo esté bien y en orden. Creo que no es complicado rehacer la vida con otra persona y ser felices en un sitio y en otro", ha comentado.