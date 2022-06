Tres días después de anunciar en directo su ruptura con Antonio David Flores por la decisión de última hora de su novio de no asistir a su fiesta de cumpleaños - cuando iban a posar juntos por primera vez - sin darle explicaciones, Marta Riesco se ha sentado en 'El programa de Ana Rosa' y, totalmente destrozada, ha desvelado que sigue sin saber nada del excolaborador, confesando derrotada que cada vez ve más complicada una segunda oportunidad en su relación, ya que el ex de Olga Moreno ni siquiera le coge el teléfono. Además, y hablando de la ganadora de 'Supervivientes', la reportera ha insinuado que es ella la 'culpable' del complicado momento personal que está atravesando.

"La verdad es que no me encuentro muy bien. No he sabido nada de él, así que la ruptura parece ser definitiva porque si alguien te quiere esto no lo haría. Han pasado ya muchísimos días para que una persona se de cuenta de cómo está la situación. Quizás le ha molestado que lo dijese en público en el programa, pero tiene que entender que me enteré ahí de que no iba a venir, me vine abajo y quizás fui demasiado sincera" ha explicado, desvelando que no ha hablado con Antonio David en los últimos días.

Reconociendo que pensó que iba a recibir una llamada de 'perdón' del ex guardia civil que no ha llegado y que no acaba de comprender - "conforme han ido pasando los días la situación ha ido empeorando porque pensaba que si ves a tu novia llorando en televisión yo por lo menos hubiese hecho algo para hacerme sentir mejor" ha señalado - Marta ha confesado que está "bastante mal" y que cada vez ve menos probable una reconciliación

"Es una situación difícil porque no quiero hacer ver que es una persona que no está actuando bien; hemos tenido muchos problemas en nuestra relación, he luchado como una jabata con todo y no me ha importado porque si hay algo en la vida con lo que hay que luchar es el amor, pero me siento muy decepcionada porque no lo puedo justificar", ha admitido, completamente destrozada.

Sin embargo, y por sorprendente que parezca, Marta ha defendido a Antonio David, asegurando que no es "mala persona ni malo ni mucho menos" y ha gritado de nuevo a los cuatro vientos que está "muy enamorada" del ex de Rocío Carrasco.

"Le he llamado y no me coge el teléfono y le he escrito y no me ha contestado" ha confesado, afirmando que no es la única persona de su entorno que no sabe nada de él porque Antonio David "no está bien psicológicamente". "Le han pasado muchas cosas y sé que no se encuentra bien", ha apuntado, dejando caer que la 'culpable' de su ruptura no es otra que Olga Moreno y repitiendo en varias ocasiones que el malagueño es "un grandísimo padre": "Se vio en la tesitura de tener que elegir, no los niños y yo, otra elección. Se agobió y cortocircuitó".

En Viva la vida, además, ha hecho una sorprendente declaración. "Los dos estamos enamoradísimos", continúa Marta, "pero las cosas no han remado a nuestro favor. Si yo culpo a alguien, solo es a él. Él es el único responsable". La presentadora aprovecha para preguntarle si le piensa perdonar: "Siendo honesta, estoy enamorada. Estoy triste y dolida, pero ahora ya no sería un 'lo siento', necesitaría algo más porque he aguantado muchas carencias en mi relación". "Alguien ha visto una sola lagrima en la cara de Marta Riesco?? Yo ninguna, ya sabía por dónde iban los tiros. Estos dos han cobrado las exclusivas, ella ha ganado fama y ha hecho una canción y ya no se rentan ninguno al otro".

Pero, ¿y Antonio David? El colaborador de Ya son las ocho Aurelio Manzano ha comentado que Antonio David Flores ha indicado que "me enamoré de Blancanieves y ahora estaba con Maléfica”. Unas palabras que han dejado con la boca abierta a marta Riesco, presente en el plató, que asegura que no ha recibido ni un mensaje de Antonio David o una llamada.