Cita importante para los apasionados de la moda. Y es que SIMOF, el Salón Internacional de la Moda Flamenca, que se celebra en Sevilla desde hace más de 25 años, llega por fin a Madrid. Desfiles de inspiración flamenca, showrooms de las marcas andaluzas más importantes y diferentes actos que tendrán lugar hasta este sábado 25 de junio en el Hotel Wellington de la capital con el objetivo de dar a conocer a nivel internacional uno de los sectores más potentes de la industria de la moda española.

Para inaugurar la primera edición de SIMOF Madrid, un evento por todo lo alto en el que fue premiada la Infanta Elena por su apoyo incondicional a la moda flamenca, y que no se quisieron perder rostros tan populares como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, Esther Doña y el juez Santiago Pedraz, una de las artífices de esta iniciativa, Raquel Revuelta, Raquel Bollo - una de las diseñadoras que mostrará sus propuestas estos días - y la modelo Marta López Álamo.

Presumiendo de su espectacular figura, la novia de Kiko Matamoros acaparó todas las miradas con un arriesgadísimo outfit que dejó sin respiración a más de uno. Un escueto conjunto de seda en verde manzana compuesto por un top palabra de honor que más bien parecía la parte de arriba del bikini con dos tiras cruzadas por el abdomen - que menudos abdominales tiene la modelo - y una falda con abertura infinita formada por un mantón de manila que le daba el toque flamenco a su look. Un estilismo no apto para cardíacos con el que Marta eclipsó a la mismísima Infanta Elena.

Con numerosos proyectos en el mundo de la moda de los que pronto nos enteraremos, la maniquí confiesa que su relación con Kiko y la exposición mediática no ayudan en su carrera, pero deja claro que no va a dejar a su novio porque además de su trabajo, el amor es muy importante para ella, aunque en España se le hayan cerrado muchas puertas: "Kiko es la persona de la que me he enamorado, es una persona excepcional".

Una exposición que se ha visto aumentada por su debut en los platós de Mediaset defendiendo el paso del colaborador por 'Supervivientes'; algo que deja claro que es "puntual y pasajero porque no pretendo que mi trabajo sea en televisión. Defiendo a Kiko como muchos anónimos defienden a sus familiares".

"Siempre he estado con él todos estos años apoyándole en todo en la sombra, ahora he salido a la palestra por circunstancias y sus hijos igual, que no salgan a la palestra siempre no significa que no le apoyen. Sus hijos están a tope con él, lo han demostrado y estamos todos en piña en el Team Kiko" confiesa orgullosa, asegurando que Lucía, Diego, Laura e Irene Matamoros están apoyando muchísimo el concurso del colaborador.

Acerca del comentadísimo puente de las emociones de Kiko, en el que reveló que no se siente un buen padre, Marta explica que "como es una persona que ha estado muchos años televisando sus peleas, no se cree con el derecho muchas veces de poder reclamar o pedir cariño". "Pero sí que lo tiene y así se lo hacen saber sus seres queridos" añade, evitando entrar en la nula relación del tertuliano con Anita Matamoros pero admitiendo que le gustaría que su novio acercase posturas con su hija pequeña: "Todo lo que sea bueno para él, es bueno para mí y para todos".

¿Campanas de boda tras el reality? Marta lo tiene claro y desvela con una sonrisa que "si me lo pide sí".