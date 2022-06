Luciano Ortiz es el marido de Desireé Rodríguez, uno de los fichajes estrella de la última edición de 'Supervivientes 2022'. Al argentino se le cae la baba con su chica y lo ha demostrado en su entrevista con Emma García: "Ella es una locura de mujer, muy fuerte, su vida ha sido muy complicada y ella se ha sobrepuesto a todo".

Luciano le ha contado a Emma García cómo se conocieron: "Fue a través de las redes sociales, yo le hablé pero sin ninguna intención, al principio ella no me gustaba, pero poco a poco me enganchó, la primera vez estuvimos hablando hasta las siete de la mañana, toda la noche".

Al argentino le brillan los ojos de emoción cuando recuerda el pasado de su mujer, un pasado marcado por los malos tratos, los abusos y por una agotadora lucha por descubrir su identidad sexual. Luciano no ha podido evitar romper a llorar al ver imágenes de Desy cuando tenía aspecto de niño: "Ella siempre ha sido una mujer, yo ya lo entendí, ella siempre se sintió así, digan lo que digan".

Emma García, con los ojos llorosos y una gran sonrisa, se ha alegrado muchísimo al saber que Desy finalmente ha encontrado la felicidad: "Qué bien que después de todas las desgracias que le ha tocado vivir a Desy haya logrado un amor tan bonito como el vuestro, qué bien que te haya encontrado a ti". La suerte fue mía que, sin ni siquiera buscarla, ha aparecido en mi vida, cada vez me es más difícil contar quién es Desy sin emocionarme, ella es tan buena persona y tan generosa…", ha comentado su marido.

Polémica con Lara Álvarez

Tras la realización de la prueba, el equipo De Anabel se quedó en playa Royale. sin embargo, muchos usuarios han visto "tongo" en la prueba, ya que Lara Álvarez paró un momento el juego, "favoreciendo así a Kiko Matamoros", según ha comentado la audiencia. "En vuestra línea de permitir a unos las trampas, normal que Desy esté cabreada no es para menos". Un fuerte aplauso para Desy por no callar y plantarle cara al programa ".

Desy también se mostró muy enfadad con Lara Álvarez tras el final de la prueba. "A mí nadie me ha preguntado cómo estoy, ni nada, pero no pasada nada", le decía enfadad a Lara Álvarez que acudió a hablar con ella diciendo que "tenía toda la razsón". Pero sus explicaciones parece que no convencieron a la concursante.

Tras una trepidante y divertida gala de estreno, líder de la noche del jueves con una media del 21,7% de share, más de 2,3M de espectadores y casi un 30% entre el público joven, arranca este domingo 24 de abril ‘Supervivientes. Conexión Honduras’, segunda gala semanal del formato que supondrá el debut de Ion Aramendi como presentador de Mediaset España.

En permanente conexión en directo con Lara Álvarez, el programa, que arrancará a las 22:00 horas en Telecinco y ofrecerá contenido inédito desde las 21:30 horas para los suscriptores de Mitele PLUS, acogerá la primera ronda de nominaciones de ‘Supervivientes 2022’: cada grupo por separado -el liderado por Anabel, integrado por Yulen, Ana, Anuar, Kiko, Tania, Rubén y Juan, y el encabezado por Marta, formado por Mariana, Nacho, Ignacio, Desy, Alejandro, Ainhoa y Charo- elegirá a sus nominados. Además, las dos primeras lideresas de la edición -Anabel y Marta- realizarán sus nominaciones de forma directa.